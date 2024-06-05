Выезд из Украины мужчин с двойным гражданством: в ГПСУ разъяснили ситуацию — Finance.ua

Выезд из Украины мужчин с двойным гражданством: в ГПСУ разъяснили ситуацию Сегодня 10:01 — Личные финансы

Выезд из Украины мужчин с двойным гражданством: в ГПСУ разъяснили ситуацию

Украина отменила исключение по поводу «проживания за границей» для выезда из страны людей с двойным гражданством.

Об этом своих граждан предупредило посольство США в Украине.

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По данным дипломатического ведомства, с 1 июня Украина отменяет исключение «проживание за границей», ранее позволявшее некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

После этого изменения американо-украинские двойные граждане, включая проживающих в Соединенных Штатах, могут больше не иметь возможности покинуть страну.

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В Посольстве подчеркнули, что украинское законодательство не признает двойное гражданство. Таким образом, во время пребывания в Украине американско-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. Согласно военному положению в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Как отмечается в дипломатическом ведомстве, ранее люди с двойным американо-украинским гражданством в этой группе могли въехать в Украину, а затем уехать из нее, если они сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировали место жительства в США. По информации Посольства, это исключение было отменено с 1 июня.

Комментарий ГПСУ

Как прокомментировал представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина, в Украине запрещено двойное гражданство.

«Даже если у граждан Украины есть паспорт другой страны, они в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины», — заявил Демченко.

Он объяснил, что подобные нормы действовали и раньше.

«И, к примеру, на границе пограничники неоднократно выявляли граждан нашей страны, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Такие граждане всегда привлекаются к определенной законодательством ответственности», — отметил Демченко.

В то же время, по его словам, не следует путать с гражданами Украины, постоянно проживающими за пределами Украины и имеющими в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

«Раньше такие граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы Украины. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена», — подытожил Демченко.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9585 о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите Украины;

в 2024 году выезд за пределы Украины большинства граждан производится исключительно на основании действительного загранпаспорта. Выехать по внутренним паспортам можно только в отдельных случаях ;



в Украине отношение граждан к возможному введению множественного гражданства, которое предложил президент Украины Владимир Зеленский, практически поделилось пополам: 27% имеют скорее положительное отношение, а 28% - скорее отрицательное.



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