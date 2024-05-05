Чи можна перетнути український кордон без закордонного паспорта у 2024 році — Finance.ua

Чи можна перетнути український кордон без закордонного паспорта у 2024 році Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Чи можна перетнути український кордон без закордонного паспорта у 2024 році

На початку повномасштабного вторгнення мільйони українців перетинали кордон на підставі внутрішнього паспорта. Однак впродовж двох років війни правила та вимоги змінювались та оновлювались. Чи можна перетнути український кордон без закордонного паспорта у 2024 році?

Виїзд з України без закордонного паспорта

Ще у 2023 році країни-сусіди України повернулись до загальних вимог щодо перетину українського кордону.

Тому у 2024 році виїзд за межі України більшості громадян відбувається виключно на підставі дійсного закордонного паспорта. Виїхати за внутрішніми паспортами можна лише в окремих випадках.

Коли українець може виїхати за кордон за внутрішнім паспортом

Якщо людина прямує з зони проведення активних бойових дій, перетинає кордон, як біженець та має об'єктивні підстави, що не може швидко поновити або оформити закордонний паспорт, тоді цій особі, як виключення, можуть дозволити перетнути кордон на підставі внутрішнього паспорта.

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В цьому випадку працівники Прикордонної служби України детально вивчають всі обставини виїзду та консультуються з представниками суміжної країни, щоб зʼясувати чи пропустять вони українця без закордонного паспорта.

Чи можуть українські діти їхати за кордон виключно на підставі свідоцтва про народження?

У 2024 році українські діти мають право їхати за кордон на підставі виключно свідоцтва про народження. Така норма прописана у правилах перетину кордону і вона була погоджена із прикордонними службами країн-сусідів.

Повернення в Україну без закордонного паспорта

В Україні затверджений чіткий перелік документів, на підставі яких громадяни країни мають право перетинати кордон: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий), посвідчення особи моряка та посвідчення члена екіпажу.

Однак якщо під час перебування за кордоном українець втратив чи пошкодив свій паспорт, термін його дії закінчився, чи він був визнаний недійсним з інших причин, документом, який надасть право на в'їзд в Україну стане посвідчення особи на повернення в Україну.

Крім громадян України дане посвідчення можуть отримати особи без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземці, яких в Україні визнано біженцями, або люди, які потребують додаткового захисту.

Як оформити посвідчення особи для повернення в Україну?

Оформлення та видача посвідчення займає від 1 до 5 робочих днів.

Для цього заявник подає до дипломатичної установи України за кордоном наступний пакет документів:

Анкету-заяву.

Документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентним органом іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи щодо втрати або викрадення документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та дає право на виїзд з України і в'їзд в Україну.



Документ, що посвідчує особу (у разі наявності).



Документ, що посвідчує особу та підтверджує статус особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні (у разі наявності).



Довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі народження за кордоном дитини, батьки або один із батьків якої є громадянином України і постійно проживає на території України, та у разі, коли такій дитині не оформлювалися документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну).

Свідоцтво про народження дитини або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентним органом іноземної держави (у разі наявності).



Документ, що посвідчує особу законного представника (у разі подання документів законним представником).



Квитанцію про сплату консульського збору.



Термін дії посвідчення на повернення в Україну — 30 днів. Однак він може бути продовжений у разі хвороби, нещасного випадку чи інших особливих підстав.

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