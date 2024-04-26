У Паспортному сервісі пояснили, хто з чоловіків може отримати документи за кордоном — Finance.ua

У Паспортному сервісі пояснили, хто з чоловіків може отримати документи за кордоном Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

У Паспортному сервісі пояснили, хто з чоловіків може отримати документи за кордоном

З 25 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати паспортні документи виключно на території України, проте деякі категорії громадян зможуть отримати паспортні документи за кордоном.

Про це повідомляє Державне підприємство «Документ».

Згідно з новими правилами, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ» не здійснюватиметься.

Категорії, які зможуть отримати паспортні документи за кордоном

Ця можливість доступна тільки для осіб, визначених пунктами 2−1−2−3 та 2−7 Правил перетинання державного кордону громадянами України, за наявності відповідних підтверджуючих документі.

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Серед таких осіб:

люди з інвалідністю;

опікуни над особами з інвалідністю;

батьки дітей з інвалідністю;

особи, які потребують постійного догляду;

супроводжуючі важкохворих дітей;

особи зі складових сил оборони та безпеки;

постраждалі внаслідок військової агресії російської федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Паспортні документи, які не видані станом на 25 квітня 2024 року

Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності Постанови № 443 після усунення технічних несправностей.

Нагадаємо, 23 квітня пресслужба Центру обслуговування громадян Паспортний сервіс повідомляла , що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України за кордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

Пізніше у Міністерстві зовнішніх справ пояснили , чому заборонили надавати консульські послуги українцям за кордоном саме зараз і коли заборону знімуть.

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