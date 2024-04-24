У МЗС роз’яснили найпоширеніші питання про обмеження консульських послуг чоловікам — Finance.ua

У МЗС роз’яснили найпоширеніші питання про обмеження консульських послуг чоловікам Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

У МЗС роз’яснили найпоширеніші питання про обмеження консульських послуг чоловікам

У Міністерстві зовнішніх справ пояснили , чому заборонили надавати консульські послуги українцям за кордоном саме зараз і коли їх знімуть.

Чому обмеження ввели саме зараз

Нещодавно був ухвалений і підписаний Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроєкту потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог.

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Крім того, згадані обставини сформували необхідність внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем Міністерства закордонних справ, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій.

Які послуги і як довго не надаватимуть

МЗС повідомило про тимчасове припинення з 23 квітня цього року прийому нових заяв на вчинення консульських дій від зазначеної в новому законі категорії громадян України, чоловіків 18−60 років, які тимчасово перебувають за кордоном (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну).

МЗС наголошує, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг визначеній законом категорії українських громадян є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

Якщо заявку подали до 23 квітня

Всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до 23 квітня 2024 заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Коли знімуть обмеження

Після набуття Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» чинності 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

Якщо військовозобов'язаний оновив свої дані в ТЦК

Після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років із дійсними військово-обліковими документами матиме доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі.

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. Цю інформацію також прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, за його словами, в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

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