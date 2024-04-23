Консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. Що кажуть у МЗС — Finance.ua

Консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. Що кажуть у МЗС Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. Що кажуть у МЗС

Через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Про це повідомила пресслужба Центру обслуговування громадян Паспортний сервіс.

«На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ. Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

При цьому видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації, повідомили у «Паспортному сервісі».

Там додали, що закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП «Документ».

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Також сайт українського часопису в Чехії gromada. cz поінформував , що паспортний сервіс для українців в Празі призупинив видачу готових документів.

Що кажуть у МЗС

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України за кордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

За словами Кулеби, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

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За словами Кулеби, захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, за його словами, в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

«Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна», — написав Кулеба.

Він додав, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Глава МЗС наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

«Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно», — пояснив міністр.

Довідка Finance.ua:

раніше видання «Дзеркало тижня» опублікувало копію наказу, що опинився у розпорядженні журналістів. Зазначалося, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну;

у документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги йшлося про те, що Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

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