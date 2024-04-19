Реєстр військовозобов'язаних: депутати пропонують повернути майже всі пункти щодо персональних даних — Finance.ua

Реєстр військовозобов'язаних: депутати пропонують повернути майже всі пункти щодо персональних даних Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

Реєстр військовозобов'язаних: депутати пропонують повернути майже всі пункти щодо персональних даних

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув законопроекти про Реєстр військовозобов'язаних № 11 143 . Документ пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних даних, які вдалось виключити в іншому законопроєкті.

Членкиня комітету Ірина Фріз розповіла про деталі документів.

За її словами, Комітет рекомендував його до першого читання парламенту.

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Документ пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних данних, які вдалось виключити в законопроєкті (10 062) про реєстр військовозобовязаних, резервістів та призовників під час його розгляду в парламенті.

Що саме автори пропонують повернути:

відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210- Кодексу України про адміністративні правопорушення;

вже не за згодою, а обов’язково — відомості про членів сім'ї призовника, військовозобов'язаного, резервіста (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, РНОКПП) при зарахуванні призовника, військовозобов'язаного, резервіста на військову службу;

відомості про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа);

відомості про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

відомості про батьків призовника, військовозобов'язаного, резервіста, опікунів, усиновлювачів, піклувальників, а також дітей (ПІБ);

відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення;

відомості про досвід роботи за спеціальністю.

«Інша хибна норма цього законопроекту — про зняття заборони на обробку інформації, що становить державну таємницю, та єдиних реєстрів з використанням хмарних ресурсів за кордоном», — зазначила Фріз.

Нагадаємо, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. У новій версії документа урядовці запропонували депутатам позбавити права на відстрочку боржників «зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці».

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Також президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав два закони, що стосуються мобілізації. Законопроєкт № 10 062 — про цифровізацію армії, та № 9281 — щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку.

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