Яка мета створення системи «Оберіг»: Веніславський назвав її переваги — Finance.ua
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Яка мета створення системи «Оберіг»: Веніславський назвав її переваги

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Цифровізація — один із важливих аспектів реформування українського законодавства. Зокрема, й у питаннях мобілізації та військовозобов'язаних.
Щоб спростити процеси, в Україні запускають систему «Оберіг», про яку й раніше мовилося. Деталі розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі 24 Каналу.
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«Сьогодні цифровізація максимально проникла у всі сфери нашого життя і ми маємо максимально її використовувати для того, щоб економити і час, і людські зусилля для актуалізації, розуміння реальної картини», — зауважив посадовець.
За словами Веніславського, до 2022 року система військового обліку була суттєво зруйнована, оскільки в паперовому варіанті інформація не актуалізувалася та не оновлювалася у відповідному обсязі.
Ба більше, частково ця інформація була знищена, а в цифровий формат до цього не переведена. Тому було ухвалено відповідний закон, який стосується військовозобов'язаних про більш системну інтеграцію між різними базами даних.
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«Це для того, щоб система „Оберіг“, розпорядником якої є Міністерство оборони, отримувала і з Державної міграційної служби, і з податкової, і з Міністерства внутрішніх справ інформацію, яка буде автоматично актуалізуватися і формувати так званий образ кожного військовозобов'язаного», — сказав Веніславський.
Він додав, що всі військовозобов'язані особи мають актуалізувати свої дані.
«Ця система вже працює, але не в повному обсязі. Утім, у короткій перспективі в нас запрацює обмін даними між різними відомствами. І це суттєво полегшить і для людини, і для держави функцію мобілізаційних заходів», — додав посадовець.
За матеріалами:
Телеканал 24
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