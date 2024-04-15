Яка мета створення системи «Оберіг»: Веніславський назвав її переваги — Finance.ua

Яка мета створення системи «Оберіг»: Веніславський назвав її переваги Сьогодні 06:07

Цифровізація — один із важливих аспектів реформування українського законодавства. Зокрема, й у питаннях мобілізації та військовозобов'язаних.

Щоб спростити процеси, в Україні запускають систему «Оберіг», про яку й раніше мовилося. Деталі розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі 24 Каналу.

«Сьогодні цифровізація максимально проникла у всі сфери нашого життя і ми маємо максимально її використовувати для того, щоб економити і час, і людські зусилля для актуалізації, розуміння реальної картини», — зауважив посадовець.

За словами Веніславського, до 2022 року система військового обліку була суттєво зруйнована, оскільки в паперовому варіанті інформація не актуалізувалася та не оновлювалася у відповідному обсязі.

Ба більше, частково ця інформація була знищена, а в цифровий формат до цього не переведена. Тому було ухвалено відповідний закон, який стосується військовозобов'язаних про більш системну інтеграцію між різними базами даних.

«Це для того, щоб система „Оберіг“, розпорядником якої є Міністерство оборони, отримувала і з Державної міграційної служби, і з податкової, і з Міністерства внутрішніх справ інформацію, яка буде автоматично актуалізуватися і формувати так званий образ кожного військовозобов'язаного», — сказав Веніславський.

Він додав, що всі військовозобов'язані особи мають актуалізувати свої дані.

«Ця система вже працює, але не в повному обсязі. Утім, у короткій перспективі в нас запрацює обмін даними між різними відомствами. І це суттєво полегшить і для людини, і для держави функцію мобілізаційних заходів», — додав посадовець.

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