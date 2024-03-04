Реєстр військовозобов'язаних уже під'єднали до найбільших баз даних — Міноборони Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Реєстр військовозобов'язаних уже під'єднали до найбільших баз даних — Міноборони

Єдиний реєстр військовозобов'язаних та призовників «Оберіг» вже підключено до двох найбільших державних баз даних — реєстрів Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, обміни інформацією вже мають «дуже позитивні наслідки».

«Можна констатувати, що «Оберіг» вже працює із найбільшими реєстрами, які були заплановані. Наразі триває процес забезпечення працівників ТЦК додатковим обладнанням, щоб підвищити ефективність роботи з «Оберігом», — сказала Чорногоренко.

Чиновниця також повідомила, що паралельно ведеться робота над запуском «Кабінету військовозобов'язаного», який стане доступним після ухвалення законопроєкту про мобілізацію.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних.

Ухвалення законодавчого акту «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану» (№ 10 062) підтримали 249 депутатів.

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