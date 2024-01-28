Електронний реєстр призовників: нардеп розповів, чи будуть ТЦК блокувати рахунки за неявку — Finance.ua

Електронний реєстр призовників: нардеп розповів, чи будуть ТЦК блокувати рахунки за неявку Сьогодні 18:08 — Фінтех і Картки

Електронний реєстр призовників: нардеп розповів, чи будуть ТЦК блокувати рахунки за неявку

В законопроекті про єдиний реєстр військовозобов'язаних немає норми про блокування рахунків та заборону на користування майном у разі неявки до ТЦК.

Про це в ефірі «Еспресо» повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк.

«Хотілося б пояснити щодо єдиного електронного кабінету військовозобов'язаних. Верховна Рада вже ухвалила законопроект про електронний реєстр… Він діятиме. Втім, у версії, яку ми очікуємо, не буде права керівнику ТЦК звертатись до варіанту блокування рахунків і заборони на користування майном у разі неявки… до військкомату», — повідомив він.

Також нардеп розповів про інші деталі законопроекту про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який він вважає важливим.

«Ми очікуємо, що він стане законом. Насправді мова йде про реєстр усіх військовозобов'язаних. У базу даних буде вноситись вся інформація про громадянина. Тобто після ухвалення президентом цього законопроекту ТЦК матиме право, зокрема Міноборони як власник цього реєстру, надсилатиме в електронний кабінет повідомлення про необхідність з’явитись до ТЦК», — додав парламентар.

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Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає автоматичне надання статусу учасника бойових дій та удосконалення реєстру військовозобовʼязаних.

Документ — частина закону, який регулює, як проходитиме мобілізація у 2024 році. До реєстру буде входити певна інформація.

УНІАН За матеріалами:

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