Електронний реєстр призовників: нардеп розповів, чи будуть ТЦК блокувати рахунки за неявку — Finance.ua
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Електронний реєстр призовників: нардеп розповів, чи будуть ТЦК блокувати рахунки за неявку

Фінтех і Картки
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Електронний реєстр призовників: нардеп розповів, чи будуть ТЦК блокувати рахунки за неявку
Електронний реєстр призовників: нардеп розповів, чи будуть ТЦК блокувати рахунки за неявку
В законопроекті про єдиний реєстр військовозобов'язаних немає норми про блокування рахунків та заборону на користування майном у разі неявки до ТЦК.
Про це в ефірі «Еспресо» повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк.
«Хотілося б пояснити щодо єдиного електронного кабінету військовозобов'язаних. Верховна Рада вже ухвалила законопроект про електронний реєстр… Він діятиме. Втім, у версії, яку ми очікуємо, не буде права керівнику ТЦК звертатись до варіанту блокування рахунків і заборони на користування майном у разі неявки… до військкомату», — повідомив він.
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Також нардеп розповів про інші деталі законопроекту про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який він вважає важливим.
«Ми очікуємо, що він стане законом. Насправді мова йде про реєстр усіх військовозобов'язаних. У базу даних буде вноситись вся інформація про громадянина. Тобто після ухвалення президентом цього законопроекту ТЦК матиме право, зокрема Міноборони як власник цього реєстру, надсилатиме в електронний кабінет повідомлення про необхідність з’явитись до ТЦК», — додав парламентар.
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Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає автоматичне надання статусу учасника бойових дій та удосконалення реєстру військовозобовʼязаних.
Документ — частина закону, який регулює, як проходитиме мобілізація у 2024 році. До реєстру буде входити певна інформація.

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За матеріалами:
УНІАН
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