Як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році — Finance.ua

Як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 16 квітня, підписав законопроєкт про мобілізацію. Згідно з ним, були внесені деякі зміни щодо виключення чоловіків з військового обліку в Україні.

Так, виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно зниклими або оголошені померлими;

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

У змінах йдеться, що в громадянина, який був виключений з військового обліку через непридатність або досягнення граничного віку, військово-обліковий документ не вилучається. Натомість до нього вносяться дані про виключення.

Тому ці особи теж повинні носити із собою до 60 років військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу ТЦК або поліції.

Нагадаємо, 12 квітня на засіданні Кабінету Міністрів була підтримана пропозиція Міністерства оборони України про оновлення розміру грошових виплат військовослужбовцям та поліцейським. Загальна сума виплат тепер складатиметься з базової суми у 100 тис. гривень та додаткової винагороди у 70 тис. гривень, сумарно — 170 тис. гривень.

В Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 мільйона гривень. Із цих грошей 40% йдуть на оплату праці та виплати військовослужбовцям.

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