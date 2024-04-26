Які країни ЄС дозволять українцям залишитися з недійсним паспортом — Finance.ua

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Які країни ЄС дозволять українцям залишитися з недійсним паспортом

Світ
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Які країни ЄС дозволять українцям залишитися з недійсним паспортом
Які країни ЄС дозволять українцям залишитися з недійсним паспортом
Після рішення МЗС України обмежити консульські послуги для українських чоловіків мобілізаційного віку низка українців зіштовхнулися з проблемою оформлення та продовження терміну дії свого закордонного паспорта.
Варто зазначити, що, за даними Євростату, на початку 2024 року в країнах Європейського Союзу мешкало приблизно 4,3 мільйона українців, з яких близько 860 000 — дорослі чоловіки.
Так ось, на тлі проблеми з консульськими послугами для українців, країни, де проживає найбільша кількість біженців, розбилися на два табори — одні дозволять громадянам України залишитися, навіть із недійсним паспортом, а інші, навпаки, — готові сприяти Україні для повернення чоловіків на Батьківщину.
Розповідаємо, які європейські держави вже висловили свою позицію з цього приводу і яких рішень очікувати біженцям.

Польща

У Польщі на сьогодні проживає до мільйона українців, що є другим показником після Німеччини.
Офіційно Варшава вже зробила заяву на тлі ситуації в українських консульствах. Там заявили, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони «виконали свій громадянський обов’язок». Про це сказав міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, пише Reuters.
Як відомо, Польща в минулому вже пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися до своєї країни. Однак цього разу всі заяви відбуваються в період, коли українці зіткнулися з консульськими обмеженнями.
«Будь-яка підтримка можлива», — каже міністр про те, як би Польща відреагувала, якби Київ попросив допомоги в поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

Литва

Ця країна слідом за Польщею також висловила свою позицію з цього питання. Як пише Delfi, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Водночас міністр додав, що Литва поки не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща.
«У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно», — підкреслив Кащюнас.

Німеччина

А ось у Німеччини інша позиція щодо українських біженців. Видання DW звернулося з цим питанням до представника берлінського сенату, і там заявили, що надання або продовження українським біженцям посвідки на тимчасове проживання в Німеччині не передбачає обов’язкової наявності в них чинного паспорта.
Головне, щоб у німецької влади була хоч якась можливість встановити особу.
Варто зазначити, що сенат Берліна є статусом однієї з 16 федеральних земель ФРН, а всі питання, що стосуються перебування іноземців у Німеччині, належать до компетенції саме земельної влади.

Інші країни

Наразі офіційні заяви прозвучали лише від трьох країн. Однак питання українських біженців у Європі порушується вже не вперше, тому деякі висновки можна зробити з огляду на старі заяви. До прикладу:
  • Австрія — у вересні 2023 року МЗС країни заявило, що не видаватиме Україні чоловіків призовного віку.
  • Чехія — у січні 2024 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що країна не має правових механізмів для відправки військовозобов'язаних чоловіків-біженців назад в Україну.
  • Угорщина — влада країни категорично проти екстрадиції чоловіків з України.
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За матеріалами:
visitukraine.today
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