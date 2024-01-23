Закон о множественном гражданстве: что предлагает Зеленский — Finance.ua

Закон о множественном гражданстве: что предлагает Зеленский
На сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроекта о множественном гражданстве, представленного президентом Владимиром Зеленским.
Цель законопроекта
Целью принятия проекта Закона Украины «О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины» является актуализация положений законодательства в сфере миграции и гражданства.
В частности, речь идет об основаниях и порядке приобретения и прекращения гражданства Украины для лиц, которые в составе ВСУ, других образованных в соответствии с законами формирований, участвуют в защите независимости и территории Украины.
Как сказано в пояснительной записке, законопроект предлагает:
- определить государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке;
- определить категории лиц, которые будут подавать обязательства прекратить иностранное гражданство для приобретения гражданства Украины;
- ввести декларацию о признании себя гражданином Украины — документ, в котором иностранец свидетельствует, что в случае приобретения гражданства лицо признает себя только гражданином Украины, актуализирует категорию людей, которые не могут обрести украинское гражданство с учетом уровня угрозы нацбезопасности;
- документ пересматривает основания потери гражданства Украины;
- уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства, регулирует вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законом порядке проходят или проходили военную службу;
- нормирует вопрос о правовом статусе пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были вовлечены в защиту Украины, в частности, в составе сил ТрО или ДФТГ.
Условия получения гражданства
Иностранцам, которые служат в рядах Сил обороны, обязательно проживать в Украине более трех лет, чтобы получить гражданство.
Иностранцам необходимо будет признавать и соблюдать Конституцию Украины и законы, историю, а также подтвердить уровень владения государственным языком.
В случае принятия закона должно появиться декларация о признании себя гражданином Украины. Это документ, в котором иностранец при подаче заявления о приобретении гражданства Украины лицо признает себя только гражданином Украины.
Еще должен быть урегулирован вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого закончился, иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Силах обороны Украины для получения вида на жительство.
Отдельно законопроектом предлагается упрощенный вариант получения гражданства Украины для граждан США, Британии, Норвегии, стран-членов ЕС, Швейцарии, Японии, Канады.
Напомним, 22 января 2024 года был зарегистрирован проект закона президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве.
Справка Finance.ua:
- 22 сентября 2023 года Зеленский на встрече с украинской диаспорой в США заверил, что реализует идею двойного гражданства;
- президент подавал законопроект о двойном гражданстве в декабре 2019 года, а в декабре 2021-го — законопроект о множественном гражданстве.
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