Депутати підтримали в першому читанні законопроєкт щодо громадянства для добровольців — Finance.ua

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Депутати підтримали в першому читанні законопроєкт щодо громадянства для добровольців

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Депутати підтримали в першому читанні законопроєкт щодо громадянства для добровольців
Депутати підтримали в першому читанні законопроєкт щодо громадянства для добровольців
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 9585 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За його словами, проєкт закону у першому читанні підтримали 264 народні депутати.
«Дуже потрібний законопроєкт. Крок назустріч добровольцям та їхнім родинам зроблено», — зазначив він.

Що передбачає документ

1. Дозволи на імміграцію або набуття громадянства України видаватимуть на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився, а також посвідку на тимчасове проживання зможуть отримувати іноземці та особи без громадянства, що залучені до захисту України.
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2. Члени сім'ї осіб, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання.
3. Громадяни росії та громадяни білорусі, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України відповідно до Закону України «Про громадянство України» і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, зобов’язані будуть подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо строк виконання такого зобов’язання вже сплив.
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4. Особи, які набули громадянство України під час воєнного стану і подали зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, матимуть право виконати взяте зобов’язання протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні ставлення громадян до можливого запровадження множинного громадянства, яке запропонував президент України Володимир Зеленський, практично поділилося навпіл: 27% мають швидше позитивне ставлення, а 28% - швидше негативне;
  • Президент України Володимир Зеленський 22 січня вніс в Раду законопроект про множинне громадянство. За словами Зеленського, це дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім громадян росії;
  • метою прийняття проєкту Закону України «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав та порядку набуття і припинення громадянства України» є актуалізація положень законодавства у сфері міграції та громадянства. Зокрема йдеться про підстави та порядок набуття і припинення громадянства України для осіб, які у складі ЗСУ, інших утворених відповідно до законів формувань, беруть участь у захисті незалежності та території України.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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