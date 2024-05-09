Депутати підтримали в першому читанні законопроєкт щодо громадянства для добровольців — Finance.ua

Депутати підтримали в першому читанні законопроєкт щодо громадянства для добровольців Сьогодні 16:29 — Особисті фінанси

Депутати підтримали в першому читанні законопроєкт щодо громадянства для добровольців

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 9585 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, проєкт закону у першому читанні підтримали 264 народні депутати.

«Дуже потрібний законопроєкт. Крок назустріч добровольцям та їхнім родинам зроблено», — зазначив він.

Що передбачає документ

1. Дозволи на імміграцію або набуття громадянства України видаватимуть на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився, а також посвідку на тимчасове проживання зможуть отримувати іноземці та особи без громадянства, що залучені до захисту України.

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2. Члени сім'ї осіб, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання.

3. Громадяни росії та громадяни білорусі, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України відповідно до Закону України «Про громадянство України» і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, зобов’язані будуть подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо строк виконання такого зобов’язання вже сплив.

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4. Особи, які набули громадянство України під час воєнного стану і подали зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, матимуть право виконати взяте зобов’язання протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану.

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