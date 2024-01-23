У яких країнах не дозволено подвійне громадянство (інфографіка) — Finance.ua

У яких країнах не дозволено подвійне громадянство (інфографіка) Сьогодні 19:02 — Світ

У яких країнах не дозволено подвійне громадянство (інфографіка)

Окрім України, подвійне громадянство не дозволено мати ще у майже 60 країнах світу.

Про це пише «Слово і діло».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у День Соборності анонсував , що подає до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства в країні.

На сьогоднішній день в Україні діє принцип єдиного громадянства. Як йдеться у законі, це «виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України».

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Добровільне набуття громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. При цьому кримінальної відповідальності за подвійне громадянство немає.

У яких країнах не дозволено подвійне громадянство

Інфографіка: «Слово і діло»

Серед європейських країн подвійне громадянство не допускається у Монако, Норвегії, Словаччині, Чорногорії, Австрії, Естонії, Нідерландах, Сан-Марино, Андоррі, Ліхтенштейні.

Заборона на два паспорти діє в таких азіатських країнах, як Азербайджан, Китай, М’янма, Афганістан, Лаос, Індонезія, Казахстан, Сінгапур, Кувейт, Малайзія, Монголія, Оман, Індія, Непал, Бахрейн, Японія, Саудівська Аравія, Узбекистан, Північна Корея, Грузія, Іран, ОАЕ, Катар.

Подвійне громадянство не допускається у низці країн Африки: Ефіопія, Джибуті, Сан-Томе і Принсіпі, Танзанія, Лівія, Мозамбік, Гвінея, Малаві, Свазіленд, Ліберія, Руанда, Мавританія, Еритрея, Лесото, Того, Мадагаскар.

На сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що метою прийняття проєкту Закону України «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав та порядку набуття і припинення громадянства України» є актуалізація положень законодавства у сфері міграції та громадянства.

Зокрема йдеться про підстави та порядок набуття і припинення громадянства України для осіб, які у складі ЗСУ, інших утворених відповідно до законів формувань, беруть участь у захисті незалежності та території України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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