Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу — Finance.ua

Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу Сьогодні 09:46 — Казна та Політика

Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу

Законопроєкт про множинне громадянство, який вніс президент України Володимир Зеленський, визначає загальні правила отримання громадянства України і водночас залишає право громадянина мати іноземне громадянство.

Про це повідомила Глава Державної міграційної служби Наталія Науменко в ефірі телемарафону.

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За її словами, є загальні принципи оподаткування та проходження військової служби, які також закладені у міжнародних угодах. Сфери, що ідуть після отримання громадянства, зокрема соціальна, медична, економічна, питання військової служби, регулюються іншими законами.

«Тому ми говоримо, що закон про громадянство неможливо приймати без врегулювання багатьох питань суспільного життя. Вони визначатимуться іншими законопроєктами. Тому ми говоримо про пакетне прийняття законодавства, що буде регулювати сферу громадянства та інші аспекти», — наголосила вона.

Як зазначила Науменко, майже всі цивілізовані країни, зокрема члени ЄС та НАТО, мають у національному законодавстві такі принципи.

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«Україна не обов’язково має укласти двосторонні угоди з іншими країнами, щоб запровадити принципи множинного громадянства. Європейська конвенція про громадянство визначає загальні принципи стосовно громадян інших держав», — відзначила глава Держміграційної служби.

Водночас конвенція залишає право за іншими країнами визначати, чи буде держава визнавати інше громадянство.

Науменко додала, що інші питання, що випливають з принципів множинного громадянства, будуть розглядатись на рівні МЗС.

Що пропонує законопроєкт

Раніше на сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроєкту. Згідно з ним, законопроєкт пропонує:

визначити держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку;

визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов’язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України;

запровадити декларацію про визнання себе громадянином України — документ, у якому іноземець засвідчує, що в разі набуття громадянства особа визнає себе лише громадянином України, актуалізує категорію людей, які не можуть набути українського громадянства з урахуванням рівня загрози нацбезпеки;

документ переглядає підстави для втрати громадянства України;

уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять чи проходили військову службу;

унормовує питання щодо правового статусу перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України, зокрема, у складі сил ТрО або ДФТГ.

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