Растет количество израильтян, претендующих на польское гражданство — Finance.ua

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Растет количество израильтян, претендующих на польское гражданство

Личные финансы
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Растет количество израильтян, претендующих на польское гражданство
Растет количество израильтян, претендующих на польское гражданство
Количество граждан Израиля, претендующих на получение польского гражданства, в последнее время значительно выросло. Только в 2024 году, к концу четвертого квартала, количество израильтян, подавших заявки на польское гражданство, возросло до 8 тысяч с 4 тысяч, зарегистрированных в 2022 году.
Об этом сообщает Schengen.News.
Получение польского гражданства вместе с возможностью получения паспорта ЕС считается гарантией на случай потенциального кризиса, говорится в отчете Gazeta Wyborcza.
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В этой связи Петр Цыбула, специализирующийся на подтверждении польского гражданства, сказал Gazeta Wyborcza, что мотивация израильских заявителей не только практическая, но также является результатом чувства угрозы.
«Это часто пожилые люди, пережившие такие травмы, как Холокост. Они хотят получить паспорт в качестве плана Б в условиях политической неопределенности», — объясняет Цыбула.
Интерес израильтян к получению польского паспорта возрос после нападения ХАМАС в октябре 2023 года.
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Увеличение количества заявлений также приводит к затруднениям в обработке заявлений, поскольку чиновники не успевают за их обработкой; поэтому время ожидания продлено до 13−18 месяцев.
Однако не каждый заявитель получает польский паспорт, несмотря на стремительный рост заявлений на получение гражданства. Согласно отчету Wprost, в 2023 году из 21 000 поданных заявок 15 800 были одобрены.
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Паспорт поляка дает безвизовый доступ в более чем 100 стран.

Рост интереса к получению польского паспорта также связан с несколькими преимуществами, предоставляемыми паспортом.
Согласно Индексу паспортов VisaGuide. World, рейтингующему паспорта 199 стран, с точки зрения силы их паспортов, учитывая несколько факторов, Польша помещена на 21 место.
С баллом 89,71 получившие паспорт Польши имеют право путешествовать без виз в общей сложности в 101 страну и без паспорта в 43 страны.
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Согласно Passport Index, владельцы польских паспортов подлежат визовому режиму, когда планируют путешествовать в 18 стран.
Паспорт, выданный властями Польши, также дает его владельцам доступ в ЕС и возможность свободно путешествовать и работать в странах блока.

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По материалам:
Finance.ua
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