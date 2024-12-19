В Польше заявили, что готовы принять зимой волну беженцев из Украины — Finance.ua

В Польше заявили, что готовы принять зимой волну беженцев из Украины Сегодня 17:40 — Мир

В Польше заявили, что готовы принять зимой волну беженцев из Украины

Польша готова принять в зимний период очередную волну беженцев из Украины.

Об этом во время Форума устойчивости Варшава — Киев в четверг в польской столице заявил заместитель главы МВД Польши Веслав Леснякевич.

Как отметил замминистра, Варшава «совершает системные действия по подготовке страны к приему очередной волны беженцев» (из Украины. — Ред.).

Он признал, что в 2022 году государственная система в Польше не была полностью готова к приему большого количества украинских беженцев, но тогда значительную роль в этом вопросе сыграли обычные граждане страны, органы местного самоуправления, которые принимали и помогали принимать украинских беженцев и размещать их.

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«Сейчас мы улучшаем свои планы, готовимся к возможности появления очередной волны беженцев. Она не исключена, ведь идет зима», — подчеркнул замглавы МВД, добавляя, что в Украине в значительной степени уничтожена критическая инфраструктура, люди очень часто лишены воды, света и других базовых бытовых удобств.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день польская государственная администрация «уже готова принимать беженцев» и «имеет места для приема украинцев, которые хотели бы найти временное убежище».

Заместитель главы МВД Польши также обратил внимание, что Варшава сейчас должна быть готова размещать не только беженцев из-за границ Польши, но и временно перемещенных лиц внутри страны. По его словам, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину зоной риска является Сувальский перешеек на северо-востоке страны (территория Польши между Беларусью и Калининградской областью россии. — Ред.).

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«Мы тоже должны быть готовы к возможной эвакуации жителей из этого региона», — констатировал замглавы МВД РП.

Польский чиновник отметил, что страна должна научиться жить в сложных условиях и готовиться к ухудшению ситуации, принимая во внимание, что новая волна российской агрессии, по разным оценкам, может наступить через 3−5 лет.

Леснякевич отметил, что вызовом для Польши является восстановление «уничтоженной и забытой» еще с коммунистических времен инфраструктуры бомбоубежищ в стране, а также создание новой. Он отметил, что сейчас только 3% населения Польши имеет возможность найти защиту в бомбоубежищах.

Заместитель главы МВД РП подчеркнул, что Варшава обязана и дальше поддерживать и помогать Украине. Это происходит, в частности, как в рамках развертывания на территории страны международных хабов для помощи Украине, так и в рамках польской правительственной помощи.

Леснякевич также подчеркнул, что Польша активно заимствует опыт Украины по информированию населения о ракетной угрозе. Польский чиновник отметил, что в Украине эта система строилась со дня на день уже в военное положение и хорошо функционирует.

«Перед Польшей сейчас стоит такая же задача по строительству системы информирования населения в рамках программы кризисного реагирования», — констатировал Леснякевич.

Укрінформ По материалам:

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