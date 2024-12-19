В Чехии одобрили продление временной защиты для украинских беженцев — Finance.ua

В Чехии одобрили продление временной защиты для украинских беженцев Сегодня 15:29 — Личные финансы

В Чехии одобрили продление временной защиты для украинских беженцев

Депутаты парламента Чехии одобрили закон Lex Ukraine VII, который позволит продлить временную защиту для беженцев из Украины, которых сейчас в Чехии около 380 тысяч, еще на год.

Об этом сообщило издание Novinky.cz.

Отмечается, что нынешняя временная защита истекает в конце марта, а благодаря закону ее можно будет продлить еще на год, а затем, возможно, еще на год.

В то же время беженцы, имеющие постоянную работу и не получающие помощи от государства, смогут претендовать на получение специального долгосрочного вида на жительство. Через пять лет они могут подавать документы на постоянное проживание.

Оппозицию беспокоили противоречивые поправки, одна из которых вводит правило, согласно которому россияне должны будут сначала отказаться от российского гражданства, чтобы получить чешское гражданство.

Вторая поправка вводит новое уголовное преступление — деятельность в пользу иностранного государства, если лицо незаконно собирает чувствительную, даже если она не засекречена, информацию и передает ее другому государству.

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Обе поправки были одобрены депутатами.

«Есть четкая причина, почему мы торопимся. Электронная регистрация украинцев, все еще проживающих на территории Чехии, должна быть завершена к середине марта», — сказал министр внутренних дел Вит Ракушан в своем заключительном слове о людях с временной защитой.

По его словам, Сенат может обсудить закон на одном из первых заседаний в январе, после чего президент должен подписать его, что, по словам Ракушана, означает, что закон вступит в силу где-то в начале февраля. Первоначально предполагалось, что закон вступит в силу 1 января 2025 года.

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Напомним, с первого июня этого года украинцы в Чехии могут воспользоваться программой возвращения беженцев в Украину. Программа рассчитана на 430 человек, а воспользовалось возможностью одиннадцать человек. В целом заинтересованность в том, чтобы воспользоваться чешской программой помощи беженцам с добровольным возвращением в Украину, выразило 57 человек, но некоторые забрали свою просьбу назад, потому что решили возвращаться позже или уехали самостоятельно.

В Чехии после войны в Украине планируют остаться около 60 процентов беженцев. Но решение о возможности остаться в стране пребывания должно быть общеевропейским.

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