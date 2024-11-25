Програма з повернення біженців з Чехії: скільки українців скористались можливістю — Finance.ua

Програма з повернення біженців з Чехії: скільки українців скористались можливістю Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Програма з повернення біженців з Чехії: скільки українців скористались можливістю

З першого червня цього року українці в Чехії можуть скористатись програмою повернення біженців до України. Програма розрахована на 430 осіб, а скористалися можливістю одинадцять осіб.

Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на Novinky.cz.

Як повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Гана Мала, дев’яти українцям забезпечили перевезення рейсовими автобусами, ще двом — спеціальним медичним транспортом

Загалом зацікавленість у тому, щоб скористатися чеською програмою допомоги біженцям із добровільним поверненням до України, висловило 57 осіб, але дехто забрав своє прохання назад, бо вирішив повертатися пізніше або виїхав самостійно.

Про програму

Програма розрахована на 430 осіб, які мають тимчасовий захист чи міжнародний захист (статус біженця) або зверталися з проханням про міжнародний захист, але хочуть повернутися додому.

Для 400 охочих чеська держава пропонувала оплатити автобусний квиток із Чехії до найближчого місця перебування в Україні. Ще 30 осіб із ускладненим станом здоров’я могли б отримати індивідуальну допомогу і забезпечення медичним транспортом для повернення до України.

На програму виділено майже 5,6 мільйона крон, але використано наразі 136 тисяч крон.

Програма почалася 1 червня і має завершитися 30 листопада, але в Чехії планують продовжити проєкт ще на рік.

Відповідно до рішення чеського уряду, прохання про надання коштів, пов’язаних із поверненням до України, іноземець може подати лише один раз. А якщо протягом наступних 12 місяців така особа забажає знову подати прохання про дозвіл на перебування в Чехії, вона муситиме відшкодувати половину наданої суми. В МЗС наголошували, що йдеться про допомогу особам, які вирішили повернутися додому добровільно.

Довідка Finance.ua:

у травні 2024 року комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції погодив рішення про виплату фінансової допомоги українцям, які повертатимуться в Україну. Фінансову допомогу від європейських країн виплачуватимуть українцям, які вирішать повернутися жити в Україну після завершення бойових дій;

деякі країни Європи вже розглядають програми допомоги для повернення українських біженців додому після війни. Виплати на дорогу до України надають українцям у Швейцарії (близько 500 євро), Норвегії (1500 євро).

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