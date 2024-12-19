Голова МВС Чехії: після закінчення війни біженці зможуть поступово перейти на стандартні дозволи на перебування — Finance.ua

Голова МВС Чехії: після закінчення війни біженці зможуть поступово перейти на стандартні дозволи на перебування Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Голова МВС Чехії: після закінчення війни біженці зможуть поступово перейти на стандартні дозволи на перебування

У Чехії після закінчення війни в Україні планують залишитися близько 60 відсотків біженців. Але рішення про можливість залишитися в країні перебування має бути загальноєвропейським.

Про це заявив голова МВС Чехії Віт Ракушан, передає Radio Prague International.

При цьому, він звернув увагу: «Якщо 200−250 тисяч людей одночасно попросить про якийсь тип дозволу, розгляд цих прохань протриває певний час».

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Тому, вважає Ракушан, треба принаймні вирішити питання про мораторій для людей, які перебувають у режимі тимчасового захисту, до того часу, поки МВС устигне адміністративно розглянути їхній перехід на стандартні дозволи на перебування. На його думку, такий термін має тривати принаймні рік.

«У день, коли закінчиться війна, ми повинні вже мати облаштований механізм завершення тимчасового захисту, бо це може викликати вторинну хвилю міграції, наприклад, із метою возз’єднання родин. У цю хвилю має вже бути підготовлений мораторій для людей, які живуть під тимчасовим захистом, щоб вони могли бути тут і надалі», — сказав голова МВС. Але, вважає Ракушан, це має бути загальноєвропейське рішення, щоб усі країни ЄС мали однакові умови.

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Крім того, розглядаються й так звані асистовані повернення, коли чеська держава допомагала б людям із поверненням додому, додав міністр.

Тим часом, сказав він, зима і постійні обстріли росією української енергетичної інфраструктури не збільшили кількості нових біженців із України. Кількість нових прохань про тимчасовий захист у перший тиждень грудня був менший, ніж у листопаді.

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«Ми, звичайно, очікували зростання кількості прохань про тимчасовий захист у другій половині листопада й у грудні. А насправді з двох тисяч прохань на тиждень, як то було ще в жовтні, це число впало приблизно до 1700 на тиждень», — сказав він.

Але, за його словами, міністерство й далі намагається підтримувати саме внутрішню міграцію в Україні. «Це означає, щоб люди, які мусили залишити східну частину України, де справді війна об’єктивно триває далі, могли переселитися до західної частини України, яка б це витримала логістично», — пояснив Віт Ракушан.

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