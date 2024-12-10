У Чехії зростає кількість штрафів за нелегальне працевлаштування: до чого тут українці — Finance.ua

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У Чехії зростає кількість штрафів за нелегальне працевлаштування: до чого тут українці

Особисті фінанси
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У Чехії зростає кількість штрафів за нелегальне працевлаштування: до чого тут українці
У Чехії зростає кількість штрафів за нелегальне працевлаштування: до чого тут українці
Чеське Державне управління інспекції праці з початку року наклало штрафів за нелегальне працевлаштування на 143,6 мільйона крон. Це більш ніж на 10 мільйонів більше, ніж за весь 2023 рік.
Про це повідомив генеральний інспектор управління Мартін Мелецький, передає Radio Prague International.

Причини збільшення кількості штрафів

За його словами, причинами цього стали, з одного боку, вища ефективність перевірок, а з іншого, значне зростання кількості іноземців у Чехії — адже саме вони становлять значну більшість, а саме 70%, від усіх працевлаштованих нелегально.
За перші десять місяців року таких «нелегалів» виявили близько 1600.

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Зокрема, українські біженці нерідко не довіряють офіційним установам і шукають собі роботу самі, і деякі фірми цим зловживають. Часто стається, що агентства працевлаштування, які наймають біженців до себе, потім надають їх «у користування» іншим фірмам, не дотримуючись при цьому визначених законом умов.
За словами Мелецького, такі «агентури праці» в багатьох випадках організовують українські громадяни, які користуються тяжким становищем своїх земляків.
«До 80 відсотків суб’єктів, які є прихованими посередниками, є у власності іноземців», — додав він.

Як вирішують проблему

Як сказав генеральний інспектор, важливо налагодити довіру іноземців до офіційних установ. Тому інспекція і бюро працевлаштування почали співпрацювати з українцями, які вільно знають чеську мову.
«Ми навчили їх, і тепер вони працюють у наших лавах. І їхні співгромадяни можуть звернутися до них із довірою і своєю мовою», — сказав Мелецький.

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Нагадаємо, у жовтні рівень безробіття в Європейському Союзі залишився на рівні 5,9%, як і у вересні. Проте порівняно з відповідним місяцем минулого року він знизився на 0,2%. Безробіття в Чехії порівняно з вереснем впало на 0,2% до 2,6%. Таким чином, у Чехії найнижчий рівень безробіття з двадцяти семи країн.
У 2024 році мінімальна заробітна плата в Чехії становить 18,900 крон на місяць, що приблизно еквівалентно 745 євро (32 527,7 грн). Це збільшення на 9,2% порівняно з попереднім роком, коли мінімальна заробітна плата складала 17 300 крон (29 958,4 грн).
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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