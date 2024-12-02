Рівень безробіття в ЄС: у яких країнах найбільше та найменше безробітних — Finance.ua
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Рівень безробіття в ЄС: у яких країнах найбільше та найменше безробітних

Особисті фінанси
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Рівень безробіття в ЄС: у яких країнах найбільше та найменше безробітних
Рівень безробіття в ЄС: у яких країнах найбільше та найменше безробітних
У жовтні рівень безробіття в Європейському Союзі залишився на рівні 5,9%, як і у вересні. Проте порівняно з відповідним місяцем минулого року він знизився на 0,2%.
Про це повідомляє ČTK з посиланням на звіт Євростату.
Безробіття в Чехії порівняно з вереснем впало на 0,2% до 2,6%. Таким чином, у Чехії найнижчий рівень безробіття з двадцяти семи країн.

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Безробіття в єврозоні також залишилося на тому ж рівні в порівнянні з вереснем, на рівні 6,3%. У річному обчисленні він знизився на 0,3 в.п.
На другій сходинці рейтингу з найнижчим безробіттям — Мальта. У вересні рівень безробіття залишався на рівні трьох відсотків. У річному обчисленні він знизився на 0,3 в.п.
У жовтні в Іспанії був найвищий рівень безробіття — 11,2%. Далі йде Греція з безробіттям на рівні 9,8%. Фінляндія займає третє місце в ЄС — 8,8%.

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Рівень безробіття серед жінок в ЄС у жовтні склав 6,1%, що відповідає показнику попереднього місяця. Серед чоловіків — 5,7%, що на 0,1% менше, ніж у вересні. У єврозоні рівень безробіття серед жінок становив 6,5%, а серед чоловіків — 6,1%. В обох випадках значення порівняно з вереснем не змінилося.
Нагадаємо, рівень безробіття в єврозоні з урахуванням сезонних змін становив 6,3% у вересні 2024 року, знизившись з 6,6% у вересні 2023 року. За даними Євростату, рівень безробіття в ЄС становив 5,9% у вересні 2024 року проти 6,1% у вересні 2023 року. У вересні цього року найвищий рівень безробіття був у: Іспанії — 11,2%; Греції — 9,3%; Швеції — 8,5%; Словаччині — 5,2%; Угорщині — 4,5%; Польщі — 2,9%. Найнижчий — у Чехії — 2,8%.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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