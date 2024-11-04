Безробіття у ЄС: у яких країнах найбільше безробітних — Finance.ua

Безробіття у ЄС: у яких країнах найбільше безробітних Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Безробіття у ЄС: у яких країнах найбільше безробітних

Рівень безробіття в єврозоні з урахуванням сезонних змін становив 6,3% у вересні 2024 року, знизившись з 6,6% у вересні 2023 року. За даними Євростату, рівень безробіття в ЄС становив 5,9% у вересні 2024 року проти 6,1% у вересні 2023 року.

Про це повідомляє Staffing Industry Analysts.

Де найвищий рівень безробіття

У вересні цього року найвищий рівень безробіття був у:

Іспанії — 11,2%;

Греції — 9,3%;

Швеції — 8,5%;

Словаччині — 5,2%;

Угорщині — 4,5%;

Польщі — 2,9%.

Найнижчий — у Чехії — 2,8%.

За оцінками Євростату, у вересні в ЄС безробітними були 13,042 млн осіб, у тому числі 10,8 млн у єврозоні. Порівняно зі серпнем кількість людей без роботи збільшилася на 61 тис. у ЄС та на 13 тис. у єврозоні, тоді як порівняно із серпнем минулого року вона скоротилася на 226 тис. у ЄС та на 330 тис. у єврозоні.

Серед молоді рівень безробіття в ЄС зріс до 14,8% у вересні з 14,5% у серпні. Таким чином, у ЄС без роботи залишилося 2,861 млн людей віком до 25 років порівняно з 2,287 млн в єврозоні.

Нагадаємо, з 2026 року в Чехії суттєво зміниться структура допомоги по безробіттю. Наразі допомога за перші два місяці становить 65% попередньої чистої заробітної плати, наступні два місяці — 50%, а решта виплати — 45%. Новий розмір допомоги становитиме 80% у першому періоді, 50% у другому та 45% решта.

Уряд України схвалив Стратегію відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва (МСП) на період до 2027 року, а також затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2024−2027 роки. Це рішення має знизити рівень безробіття.

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