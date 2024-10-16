У Чехії планують підвищити допомогу по безробіттю — Finance.ua

У Чехії планують підвищити допомогу по безробіттю Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

У Чехії планують підвищити допомогу по безробіттю

З 2026 року в Чехії суттєво зміниться структура допомоги по безробіттю.

Про це заявив журналістам міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка (KDU-ČSL), повідомляє портал Novinky.cz.

Яка допомога по безробіттю діє зараз

Наразі допомога за перші два місяці становить 65% попередньої чистої заробітної плати, наступні два місяці — 50%, а решта виплати — 45%.

Яку допомогу по безробіттю планують встановити

Новий розмір допомоги становитиме 80% у першому періоді, 50% у другому та 45% решта.

Тривалість цих періодів залежить від віку. До 55 років перший період триватиме два місяці, другий також два і останній — один місяць.

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У людей від 55 до 60 років перший і другий період триватиме три місяці, а останній — два місяці. Так само буде і для людей старше шістдесяти років, тільки останній період становитиме п’ять місяців.

«На перекваліфікацію підтримка становитиме 80%. Це буде незалежно від того, скільки часу особа перебуває на обліку серед безробітних», — сказав Юречка.

Максимально можливу суму, яку можна отримати, також буде збільшено до 80% середньої заробітної плати по країні, яка зараз становить 33 942 крони. Розмір допомоги буде однаковим для звільнених і тих, хто звільняється з роботи за власним бажанням або за згодою.

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Проте необхідний стаж пенсійного страхування для отримання права на підтримку буде збільшено з шести до дев’яти місяців.

Крім того, суттєво збільшиться підтримка безробітних без попереднього доходу. Це, наприклад, батьки після відпустки по догляду за дитиною, люди, які тривалий час хворіли або доглядали за непрацездатним членом сім’ї.

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