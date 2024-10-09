Рівень безробіття в Чехії зріс: у яких містах найбільше безробітних — Finance.ua

Рівень безробіття в Чехії зріс: у яких містах найбільше безробітних Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Рівень безробіття в Чехії зріс: у яких містах найбільше безробітних

У вересні рівень безробіття в Чехії зріс до 3,9% з 3,8% в серпні. У порівнянні з минулим роком він зріс на 0,3%.

Про це свідчать дані Бюро праці Чеської Республіки, повідомляє ČTK.

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На думку аналітиків, зростання безробіття свідчить про слабкі показники чеської економіки, яка не створює достатньо нових робочих місць.

У вересні найвищий рівень безробіття був в Устецькому краї, де 6,2% людей шукали роботу, про найнижче безробіття повідомила Прага — 2,9%.

Без роботи на кінець вересня залишилося 290 905 осіб, що на 4 585 більше, ніж у попередньому місяці. Але зросла й кількість вакансій, порівняно з серпнем їх зросло на 1400 до 264 654.

За даними Управління зайнятості, у вересні дані показали прихід на ринок праці приблизно 3000 випускників шкіл.

«Коли економіка в хорошому стані, ринок праці не має проблем зі створенням достатньої кількості робочих місць і швидким працевлаштуванням молодих людей. Однак зараз це не так. Тоді як минулого року наприкінці вересня в службах зайнятості було зареєстровано 16 500 випускників, цього року було 19,3 тис.», — зазначив головний економіст Deloitte Девід Марек.

«Оскільки економічне зростання надто повільне, щоб швидко створювати нові робочі місця, безробіття продовжуватиме зростати до кінця цього року. У вересні цього року рівень безробіття є найвищим за останні вісім років», — сказав головний економіст Creditas Bank Петр Дуфек.

У найближчі місяці аналітики очікують незначного зростання безробіття через припинення сезонних робіт.

«Частка безробітних сягне приблизно 4,1%, що поверне нас за параметрами ринку праці до 2018 року. На наступний рік ми продовжуємо розраховувати на безробіття з кульмінацією та подальшим спадом, коли почнеться відновлення економіки. створити більше нових робочих місць», — сказав головний економіст ČTK UniCredit Bank Павел Собішек.

На ринку праці зберігаються регіональні відмінності. Найвищий рівень безробіття був у Мостеку, де він досяг 8,6%. Найменша частка безробітних була в районі Прага-Схід, де 1,5% людей шукали роботу. У вересні в Чехії на одне вакансію припадало в середньому 1,1 шукача роботи. Найбільший надлишковий тиск на ринок праці був у Карвінському — 10,2 претендента на одне місце. Найменше безробітних щодо пропозиції місць у Младоболеславській та Прага-Східна і Прага-Західна округи, а саме 0,3 претендента на місце.

Рівень безробіття в Чехії:

Серпень 2024 Вересень 2024 Частка безробітних (у відсотках) 3.8 3.9 Кількість безробітних 286 320 (264 675) 290 905 (268 701) Кількість вакансій 263 247 264 654

Цифри в дужках вказують кількість вільних претендентів віком від 15 до 64 років, які можуть приступити до роботи одразу.

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