Рівень безробіття в Чехії зріс: у яких містах найбільше безробітних — Finance.ua

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Рівень безробіття в Чехії зріс: у яких містах найбільше безробітних

Особисті фінанси
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Рівень безробіття в Чехії зріс: у яких містах найбільше безробітних
Рівень безробіття в Чехії зріс: у яких містах найбільше безробітних
У вересні рівень безробіття в Чехії зріс до 3,9% з 3,8% в серпні. У порівнянні з минулим роком він зріс на 0,3%.
Про це свідчать дані Бюро праці Чеської Республіки, повідомляє ČTK.

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На думку аналітиків, зростання безробіття свідчить про слабкі показники чеської економіки, яка не створює достатньо нових робочих місць.
У вересні найвищий рівень безробіття був в Устецькому краї, де 6,2% людей шукали роботу, про найнижче безробіття повідомила Прага — 2,9%.
Рівень безробіття в Чехії зріс: у яких містах найбільше безробітних
Без роботи на кінець вересня залишилося 290 905 осіб, що на 4 585 більше, ніж у попередньому місяці. Але зросла й кількість вакансій, порівняно з серпнем їх зросло на 1400 до 264 654.
За даними Управління зайнятості, у вересні дані показали прихід на ринок праці приблизно 3000 випускників шкіл.

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«Коли економіка в хорошому стані, ринок праці не має проблем зі створенням достатньої кількості робочих місць і швидким працевлаштуванням молодих людей. Однак зараз це не так. Тоді як минулого року наприкінці вересня в службах зайнятості було зареєстровано 16 500 випускників, цього року було 19,3 тис.», — зазначив головний економіст Deloitte Девід Марек.
Рівень безробіття в Чехії зріс: у яких містах найбільше безробітних
«Оскільки економічне зростання надто повільне, щоб швидко створювати нові робочі місця, безробіття продовжуватиме зростати до кінця цього року. У вересні цього року рівень безробіття є найвищим за останні вісім років», — сказав головний економіст Creditas Bank Петр Дуфек.
У найближчі місяці аналітики очікують незначного зростання безробіття через припинення сезонних робіт.

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«Частка безробітних сягне приблизно 4,1%, що поверне нас за параметрами ринку праці до 2018 року. На наступний рік ми продовжуємо розраховувати на безробіття з кульмінацією та подальшим спадом, коли почнеться відновлення економіки. створити більше нових робочих місць», — сказав головний економіст ČTK UniCredit Bank Павел Собішек.
Рівень безробіття в Чехії зріс: у яких містах найбільше безробітних
На ринку праці зберігаються регіональні відмінності. Найвищий рівень безробіття був у Мостеку, де він досяг 8,6%. Найменша частка безробітних була в районі Прага-Схід, де 1,5% людей шукали роботу. У вересні в Чехії на одне вакансію припадало в середньому 1,1 шукача роботи. Найбільший надлишковий тиск на ринок праці був у Карвінському — 10,2 претендента на одне місце. Найменше безробітних щодо пропозиції місць у Младоболеславській та Прага-Східна і Прага-Західна округи, а саме 0,3 претендента на місце.
Рівень безробіття в Чехії:
Серпень 2024Вересень 2024
Частка безробітних (у відсотках)3.83.9
Кількість безробітних286 320 (264 675)290 905 (268 701)
Кількість вакансій263 247264 654
Цифри в дужках вказують кількість вільних претендентів віком від 15 до 64 років, які можуть приступити до роботи одразу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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