Як взяти кредит у Чехії — Finance.ua

Як взяти кредит у Чехії Сьогодні 14:00 — Кредит&Депозит

Як взяти кредит у Чехії

У Чехії пропонуються кілька основних видів кредитів: споживчий (Spotřebitelský úvěr) на купівлю товарів або оплату послуг; іпотечний (Hypoteční úvěr) на купівлю, або будівництво нерухомості; овердрафт (Kontokorent), який дозволяє знімати з рахунку більше грошей, ніж є на балансі.

Для отримання кредиту в Чехії також потрібно дотримуватися певних умов і надати пакет документів.

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Основні умови для отримання кредиту

Найчастіше кредити надаються резидентам Чехії. Іноземці, які проживають у країні, також можуть отримати кредит, але зазвичай на них діють додаткові вимоги. Так, більшість чеських банків вимагають, щоб іноземці мали дозвіл на проживання (тимчасовий або постійний).

Деякі банки можуть видавати кредити іноземцям, що працюють у Чехії, навіть з короткостроковим дозволом на проживання, але шанси отримати кредит значно зростають для власників постійного дозволу. Банк вимагає підтвердження стабільного джерела доходу.

Більшість банків вимагають наявності трудового контракту на невизначений термін або тривалі контракти.

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Ваша кредитна історія повинна бути позитивною. Банки перевіряють дані про фінансову поведінку в бюро кредитних історій Чехії. Часто кредити надаються особам віком від 18 до 65 років, але деякі банки встановлюють обмеження від 21 року.

Документи для отримання кредиту

Щоби подати заявку на кредит у чеському банку, потрібні такі документи:

паспорт або посвідчення особи;

дозвіл на проживання: іноземці повинні підтвердити легальний статус перебування в Чехії;

довідка про доходи: як правило, це довідки про зарплату від роботодавця (виписки за останні 3−6 місяців);

податкова декларація: потрібна для підприємців і фрилансерів;

виписка з кредитної історії: банки можуть самостійно отримати інформацію з бюро кредитних історій, але іноді просять надати її особисто;

трудовий контракт або договір: підтвердження стабільного працевлаштування.

Після подачі заявки банк оцінює вашу кредитоспроможність і перевіряє кредитну історію. Після схвалення заявки ви підписуєте кредитний договір з банком. Кредитні кошти надходять на ваш банківський рахунок, після чого починається процес погашення.

Перед підписанням договору уважно ознайомтеся з умовами кредитування, зокрема з річною відсотковою ставкою (RPSN) і додатковими комісіями.

Чеські банки можуть пропонувати індивідуальні умови для іноземців, тому перед подаванням заявки бажано отримати консультацію безпосередньо в обраному банку або у фінансового консультанта. Якщо ваш дохід або кредитна історія не відповідають вимогам, можна розглянути можливість поручительства, або обрати невеликий споживчий кредит для формування кредитної історії.

Чехія має банки, як-от Česká spořitelna, Komerční banka та ČSOB, що можуть надавати кредити іноземцям, але їхні вимоги можуть бути суворішими, ніж для громадян.

Базова ставка в Чехії наразі становить 4,25%. Кредити на житло та споживчі позики можуть варіюватися в межах 6−7% через нещодавнє зниження ставок, що пов’язане з послабленням інфляції та підтримкою економічного зростання.

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Довідка Finance.ua:

Доходи Чехії від податків та страхових внесків, що сплачують українські біженці, значно перевищують державні витрати на їхню підтримку. У першій половині цього року витрати становили 7,3 мільярда крон, тоді як доходи досягли 11,7 мільярда крон. Таким чином, державний бюджет поповнився на 4,4 мільярда крон. Про це повідомило Міністерство праці та соціальних справ Чехії, передає Radio Prague International.

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