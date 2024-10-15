Чехія посилює контроль за туристами: нові обмеження — Finance.ua

Чехія посилює контроль за туристами: нові обмеження Сьогодні 20:24 — Особисті фінанси

Чехія посилює контроль за туристами: нові обмеження

Чеська столиця Прага забороняє організовані відвідування барів у зв’язку з програмою боротьби з буйними туристами.

У столиці Чехії більше не дозволять екскурсійне відвідування барів (так зване guided bar-hopping) з 22:00 до 6:00, оголосили місцеві чиновники.

«Цей крок, ймовірно, стане серйозним ударом для туроператорів, які покладаються на репутацію Праги як міста для вечірок», — пише Euronews

Є надія, що заборона зменшить нічні порушення, сприятиме чистоті вулиць і покращить репутацію міста серед місцевих жителів, туристів та інвесторів, повідомляє чеське інформаційне агентство České Noviny.

Ця новина з’явилася через кілька тижнів після того, як чеський уряд оголосив про плани скоротити короткострокову оренду, щоб приборкати високі ціни на оренду та дефіцит житла в туристичних точках.

Обмеження на короткострокову оренду

Наслідуючи приклад таких міст, як Лондон, Дублін, Амстердам і Париж, Чехія обмежує оренду житла в стилі Airbnb.

Законопроєкт, ухвалений чеським урядом у серпні, дозволить муніципалітетам і містам обмежувати кількість доступного житла в стилі Airbnb.

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Влада сподівається, що цей крок знизить ціни на нерухомість і гарантує, що туристи не витіснятимуть корінних жителів таких популярних міст, як Прага.

Нові правила можуть включати обмеження кількості днів на рік, протягом яких нерухомість можна здавати в оренду, а також визначать мінімальну кількість простору, необхідного для кожного гостя.

Закон також запровадить суворіші правила та відповідні місцеві податки на гостьові будинки, Airbnb та іншу орендовану нерухомість для туристів та відпочивальників, привівши їх зобов’язання у відповідність до традиційних готелів.

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