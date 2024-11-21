Українські біженці приносять Чехії мільярдний прибуток — Finance.ua

Українські біженці приносять Чехії мільярдний прибуток Сьогодні 16:30 — Світ

Українські біженці приносять Чехії мільярдний прибуток

Українські біженці внесли цього року до чеського бюджету вже на 5,7 мільярда крон більше, ніж отримали з нього.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Як зазначив речник Міністерства праці і соціальних питань Якуб Ауґуста, це дані станом на кінець третього кварталу цього року, і ця різниця щоразу зростає.

Офіційно, з контрактами чи трудовими договорами, працюють майже 150 тисяч осіб із тимчасовим захистом, кажуть у міністерстві.

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З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і станом на кінець серпня цього року Чехія виплатила біженцям у вигляді гуманітарної допомоги майже 20,7 мільярда крон. Протягом 2022 року було виплачено майже 8,7 мільярда, минулого року вже на одну п’яту менше — майже 6,7 мільярда, а протягом цього року до кінця серпня — менш ніж 5 мільярдів крон.

Кількість біженців, які отримують гуманітарну допомогу, зменшується. У серпні цього року таку допомогу отримали менш ніж 51,5 тисячі домогосподарств на загальну суму понад 693 мільйони крон. Минулого ж серпня було здійснено 96,5 тисяч виплат допомоги на суму майже в 823 мільйони крон. Нині гуманітарну допомогу отримує менш ніж чверть біженців. На особу пересічно виплачується по 7966 крон на місяць.

70 відсотків отримувачів допомоги належать до так званих вразливих осіб — таких, як діти, люди з інвалідністю, особи старшого віку чи ті, хто доглядає за дітьми або людьми з інвалідністю. 54% вразливих осіб.

Натомість поступово зростає кількість легально працевлаштованих. На початку квітня було працевлаштовано 123 тисячі людей із тимчасовим захистом, і 90% із них сплачували податки й інші внески. Нині ж Мінпраці реєструє майже 150 тисяч випадків трудових відносин осіб із тимчасовим захистом. Але кваліфікація роботи біженців усе ще лишається низькою: більшість працюють на допоміжних і низькокваліфікованих посадах.

Зростають і суми внесків, сплачених біженцями. Вперше надходження з їхніх податків і внесків перевищили видатки на них у третьому кварталі минулого року. Тоді чеська держава витратила на допомогу прибулим 4,4 мільярда крон, а отримала від них 4,8 мільярда. Цього року за третій квартал видатки склали 3,9 мільярда крон, а надходження — 5,9 мільярда.

І тенденція зниження видатків і зростання надходжень продовжується. За третій квартал цього року перевищення надходжень до державного бюджету від біженців над видатками на них становили приблизно 2 мільярди крон, а за весь 2024 рік наразі вже 5,7 мільярда.

Нагадаємо, у Чехії очікують , що нова хвиля біженців із України може прийти і через тяжку зиму в час бойових дій, і, навпаки, в разі швидкого завершення війни на якихось умовах.

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