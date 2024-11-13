У Чехії очікують нового напливу біженців — Finance.ua

У Чехії очікують нового напливу біженців Вчора 10:15 — Особисті фінанси

У Чехії очікують нового напливу біженців

У Чехії очікують, що нова хвиля біженців із України може прийти і через тяжку зиму в час бойових дій, і, навпаки, в разі швидкого завершення війни на якихось умовах.

Про це повідомляє Radio Prague International.

За даними Міністерства праці і соціальних питань, біженці з України вже вносять у державний бюджет більше, ніж отримують із нього. Наприклад, у другому кварталі цього року надходження до бюджету від біженців склали 5,9 мільярда крон, а видатки на підтримку біженців — 3,5 мільярди.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Чехії Гана Мала каже, що певна частина біженців уже влилася в чеське життя і не потребує особливої допомоги від держави, а найбільшими проблемами для новоприбулих стануть пошуки житла, лікарів і місць у школах.

«Найбільшу проблему я бачу саме в можливостях розселення», — додає Роберт Стоянов, фахівець із питань міграції Менделевого університету в Брні.

На його думку, на велику хвилю біженців можна чекати тільки в разі, якщо впадуть оборонні лінії українських сил. Але Національний банк України у своєму звіті наводить дані, що вже зараз Україну залишає більше людей, ніж прогнозували. «Улітку 2024 року реалізувався ризик більшого відпливу мігрантів за кордон, ніж раніше передбачалося, унаслідок дуже складної енергетичної ситуації. Тому припущення щодо чистого відпливу зовнішніх мігрантів у 2024 році погіршено порівняно з попередніми оцінками (до близько 500 тис. осіб)», — мовиться в інфляційному звіті за жовтень 2024 року, оприлюдненому минулого тижня.

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На ситуацію в енергетиці України в час війни звертає увагу й Міжнародне енергетичне агентство.

«Наступна зима буде найсуворішим досі випробуванням», — мовиться у вересневому звіті. Особливо вразливі перед ненадійним постачанням електроенергії міські центри, в яких живе близько 70% населення України, враховуючи великі кількості багатоповерхових будинків, що потребують електрики для роботи ліфтів і постачання води.

Як звертають увагу фахівці агентства, зимовий сезон в Україні може протривати до шести місяців, із найхолоднішим періодом від грудня до березня, коли температури можуть падати й до мінус 20 градусів. «Якщо зиму буде супроводжувати неналежне постачання тепла чи електроенергії, це може призвести до нової хвилі біженців, які будуть переміщуватися до інших місць в Україні і за кордон, бо деякі місця в країні стануть просто непридатними для життя», — попереджає Міжнародне енергетичне агентство.

Крім того, очікується, що можуть прибути й учорашні солдати. Про такий варіант хвилі біженців із України пише інтернет-видання iDnes.cz. За його даними, про це йшлося на закритій зустрічі членів комітету з питань безпеки Палати депутатів із керівником цивільної контррозвідки BIS Міхалом Коуделкою. Така хвиля, попереджає спецслужба, може прийти, якщо війна росії проти України буде невдовзі завершена на якихсь умовах.

І десятки тисяч українських вояків, коли буде знята заборона на виїзд із України, захочуть возз’єднатися з родинами, які втекли до Чехії раніше. В такому разі це відразу позначиться на внутрішній безпеці Чехії — після завершення війни загрожує міграція загрубілих у боях чоловіків, контрабанда зброї чи організована злочинність.

Як каже речниця Міністерства внутрішніх справ, у разі прибуття великих кількостей нових біженців, яких буде неможливо розселити в наявному житлі, буде запущений механізм антикризового менеджменту міністерства. Одним із можливих рішень у такому разі є створення таборів для біженців.

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