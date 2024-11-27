Австрия готова принять новую волну беженцев из Украины — Finance.ua

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Австрия готова принять новую волну беженцев из Украины

Мир
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Австрия готова принять новую волну беженцев из Украины
Австрия готова принять новую волну беженцев из Украины
В Австрии находятся около 90 тысяч украинских беженцев, 80% из которых — женщины с детьми. В случае ухудшения ситуации в Украине Австрия будет готова принять новых беженцев.
Об этом в комментарии «Суспільному» заявил посол Австрии в Украине Арад Бенкё.
Он подчеркнул, что благодаря активному желанию украинцев интегрироваться и изучать язык, предоставление им убежища не создает больших трудностей для Австрии.
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«Интегрировать, принять украинских беженцев относительно не проблема, потому что украинцы очень хотят изучать язык. Они с радостью интегрируются в рынок. Конечно, 80% беженцев — это женщины с детьми, поэтому это немного сложнее. Но я думаю, что если есть необходимость, Австрия — гостеприимная страна, и я не вижу никаких проблем, что если будет новая волна, то у австрийцев большое сердце и будут приветствовать украинцев», — подчеркнул Бенкё.
Напомним, после полномасштабного вторжения рф в Украину ЕС активировал Директиву временной защиты, которая предоставила украинцам право легально находиться на территории Евросоюза и получать базовые социальные услуги. Речь идет о здравоохранении, образовании и праве на трудоустройство. Срок действия документа — до марта 2025 года с возможностью продления.
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Совет Европейского Союза во 25 июня принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для украинских беженцев.
По данным Евростата, статус временной защиты в странах ЕС получили 4,3 миллиона человек, покинувших Украину в результате полномасштабного вторжения россии. Это данные по состоянию на 31 мая. 98% из них — граждане Украины. По словам представителей правительства, Австрия — гостеприимная страна, а ее граждане демонстрируют солидарность и поддержку.

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По материалам:
suspilne.media
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