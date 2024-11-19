Австрия выделяет еще 8 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам — Finance.ua

Австрия выделяет еще 8 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам Сегодня 06:27

Австрия выделяет еще 8 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам

Австрия выделяет еще 8 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам и подтверждает свою приверженность дальнейшей поддержке украинского народа и нахождению справедливого мира с уважением к суверенитету и независимости Украины.

Об этом говорится в опубликованном на сайте австрийского МИД заявлении к 1000 дней российской захватнической войны против Украины.

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«1000 дней назад мы проснулись в совершенно ином мире. В мире, в котором война вернулась в Европу. Прошло 1000 дней с момента, когда путин вторгся в Украину и начал свою совершенно неспровоцированную, жестокую агрессивную войну. И даже если война в нашем непосредственном соседстве больше не доминирует в ежедневных новостях, мы никогда не должны привыкать к этому вопиющему нарушению Устава ООН и международного права в самом центре Европы», — заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

В министерстве отметили, что глава кремля путин может прекратить начатую им войну хоть сегодня — «выведя все свои войска из Украины и прекратив атаки».

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«путин и его приспешники несут полную ответственность за страдания, которые они повлекли, и это не должно остаться безнаказанным. Австрия с первого дня твердо стоит на стороне украинского народа. Гуманитарная помощь перед третьим зимним сезоном войны будет увеличена еще на восемь миллионов евро из Фонда помощи в случае катастроф за границей (AKF) Министерства иностранных дел», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Около 5 млн евро будет выделено на проект гуманитарного разминирования Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), который направлен на возобновление сельскохозяйственного производства в Украине. Цель проекта — дать возможность украинским фермерам снова обрабатывать свои поля без риска. Еще 3 млн евро получат Международный комитет Красного Креста (МККК), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) для предоставления гуманитарной помощи в Украине и Молдове, приютившей большое количество украинцев.

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«Мы все хотим окончания войны, но больше всего этого хотят люди в Украине. Как и любая война, эта должна завершиться за столом переговоров. Однако это не должен быть мир, навязанный Украине. Это должен быть всеобъемлющий, справедливый и длительный мир, который основывается на международном праве и уважает украинский суверенитет и независимость. Только украинцы имеют право решать, когда и как это произойдет. Ведь уже 1000 дней они с достойным восхищением мужеством защищают свою страну, свой суверенитет и территориальную целостность. Никаких переговоров об Украине без участия Украины!» — подчеркнул Шалленберг.

Укрінформ По материалам:

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