МИД Австрии выделил 10 млн евро на гумпомощь украинцам — Finance.ua
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МИД Австрии выделил 10 млн евро на гумпомощь украинцам

Мир
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МИД Австрии выделил 10 млн евро на гумпомощь украинцам
МИД Австрии выделил 10 млн евро на гумпомощь украинцам
Австрийское правительство уже несколько раз с начала полномасштабного вторжения рф предоставляло гуманитарную помощь Украине. С учетом нынешнего транша общая сумма финансовой поддержки уже составляет 250 миллионов евро.
Министерство иностранных дел Австрии сообщило о выделении 10 млн евро из специального министерского фонда помощи в чрезвычайных ситуациях за рубежом (Auslandskatastrophenfond, AKF).
«Народ Украины все еще нуждается в нашей поддержке на третьем году войны, и мы предоставляем еще 10 миллионов евро в виде гуманитарной помощи», — заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
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Средства предназначены австрийским и международным гуманитарным организациям, которые предоставляют бедствующим украинцам медицинскую помощь, временное размещение, обеспечивают продуктами питания и питьевой водой.
Самая крупная сумма — 6 млн евро — выделена австрийской благотворительной миссии «Сосед в беде».
По 2 млн евро получат Международный Красный Крест и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
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Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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