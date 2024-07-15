В Австрии упростили доступ к рынку труда для украинцев: как получить работу — Finance.ua

В Австрии упростили доступ к рынку труда для украинцев: как получить работу Сегодня 20:01 — Личные финансы

В Австрии упростили доступ к рынку труда для украинцев: как получить работу

Недавно Парламент Австрии принял закон, предусматривающий предоставление вынужденным переселенцам из Украины неограниченного доступа к рынку труда.

Об этом сообщает visitukraine

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Законопроект вносит поправки в закон о трудоустройстве иностранцев и еще три других законодательных акта. Согласно предварительным прогнозам, более 7 тысяч перемещенных украинцев в Австрии получат право на получение Rot-Weiß-Rot plus.

Цель изменений

Обеспечить украинским переселенцам неограниченный доступ к австрийскому рынку труда. Этот закон позволит украинцам получать «красно-бело-красную карту плюс» — разрешение на проживание и работу в Австрии без ограничений по конкретной компании или местонахождению.

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Как получить RWR+

Украинские беженцы, имеющие удостоверение личности для перемещенных лиц («голубую карту»), должны выполнить следующие требования:

проработать в Австрии не менее 12 месяцев в течение последних двух лет;

иметь полное страхование и полную занятость;

иметь возможность обеспечить себя самостоятельно.

Сроки

С 1 октября 2024 года Украинские беженцы смогут перейти по временной защите на карту RWR+ с 1 октября 2024 года.

Что нужно для этого

Украинцы должны иметь сертификат о сдаче экзамена Deutsch A1 или аттестат об окончании вуза, а также договор аренды жилья.

При этом время, проведенное в Австрии со статусом временной защиты, будет зачисляться в 5-летний срок для получения постоянного места жительства (ПМЖ) Daueraufenthalt EU и в шестилетний срок для получения гражданства.

Условия

Карту RWR+ будут выдавать на 3 года, если человек регулярно находится в стране в течение 2 лет и выполнил модуль интеграционного соглашения. Родственники также смогут воспользоваться картой.

Справка Finance.ua:

Австрия не будет выдавать украинцев призывного возраста по требованию Киева. Представитель министерства внутренних дел страны заявил, что этот шаг стал бы «посягательством на наш национальный суверенитет».

В Министерстве внутренних дел Австрии подчеркивают, что в настоящее время возможность высылки украинцев обратно в Украину с перспективой попадания на фронт «совершенно не рассматривается». Даже если в Вену поступит письменное требование украинского правительства, оно будет проигнорировано.

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