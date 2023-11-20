Австрия продлила для украинцев стипендии и освобождение от платы за обучение — Finance.ua

Австрия продлила для украинцев стипендии и освобождение от платы за обучение Сегодня 09:30 — Личные финансы

Австрия продлила для украинцев стипендии и освобождение от платы за обучение

Министерство образования Австрии продлевает стипендии для украинских студентов и ученых еще на один год, как и всеобщее освобождение украинцев от платы за обучение.

Об этом заявил информагентству APA министр образования Австрии Мартин Полашек.

«Министерство образования продлевает стипендии имени Эрнста Маха для украинских студентов и ученых, срок действия которых истекает в конце февраля 2024 года, еще на один год. Это означает, что около 1 300 человек продолжат получать 715 евро в месяц для продолжения обучения или научных исследований. Общее освобождение от платы за обучение для украинцев также будет продлено на летний семестр 2024 года», — говорится в сообщении.

Специальная стипендия «Эрнст Мах Украина» действует с летнего семестра 2022 года, поддерживая украинских студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов и докторантов, а также аспирантов и признанных ученых, желающих продолжить или начать обучение или исследовательскую работу в австрийском университете или высшем учебном заведении.

Она выплачивается на период от одного до девяти месяцев, который может быть продлен до 21 месяца.

Ранее стипендии были ограничены до конца февраля 2024 года. Всем, кто получит стипендию до этого времени, ее продолжительность будет продлена на один год (при условии успеваемости).

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По словам министра Полашека, на это будет израсходовано около 10 млн евро.

«Таким образом, мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку студентам и исследователям, которые были вынуждены покинуть свою родную страну, Украину, из-за войны или которые уже обучались или проводили исследования в Австрии до начала войны в феврале 2022 года», — заявил он.

Продление связано с предложением Европейской комиссии продлить статус перемещенных лиц для украинцев до начала марта 2025 года.

«Кроме того, всем украинским студентам не придется платить за обучение в государственных университетах и ​​педагогических колледжах (PH) еще один семестр. Соответствующее освобождение в Постановлении о плате за обучение будет снова продлено, а университетам и педагогическим университетам министерство возместит недополученные средства», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

около 2 500 украинцев учатся в 22 государственных университетах и ​​14 педагогических колледжах Австрии;

как граждане третьих стран они обычно должны платить 726,72 евро за семестр, что вдвое превышает обычную стоимость обучения;

с началом полномасштабного вторжения рф в Украину эта обязанность была отменена.

Укрінформ По материалам:

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