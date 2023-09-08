Австрія відмовилася видавати українській владі чоловіків призовного віку, які втекли від мобілізації — Finance.ua

Австрія відмовилася видавати українській владі чоловіків призовного віку, які втекли від мобілізації Сьогодні 19:47 — Світ

Австрія відмовилася видавати українській владі чоловіків призовного віку, які втекли від мобілізації

Австрія не видаватиме українців призовного віку на вимогу Києва. Представник міністерства внутрішніх справ країни заявив, що цей крок став би «зазіханням на наш національний суверенітет».

Про це пише австрійська газета Exxpress

Україна очікує, що всі західноєвропейські країни, які прийняли українських біженців, відправлять чоловіків призовного віку на батьківщину, щоб вони могли бути призвані до армії та відправлені на фронт. Про це раніше заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«У будь-якій фактично, окрім росії, країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей та привезти їх в Україну, щоб вони несли відповідальність», — сказав Арахамія.

У Міністерстві внутрішніх справ Австрії наголошують, що наразі можливість висилки українців назад до України з перспективою потрапляння на фронт «абсолютно не розглядається». Навіть якщо до Відня надійде письмова вимога українського уряду, його буде проігноровано.

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«Австрія не дозволить комусь диктувати їй умови», — стверджує представник МВС країни.

Згідно з дослідженням Exxpress, зараз в Австрії 14 000 чоловіків віком від 18 до 54 років, які залишили Україну через війну. Загалом у країні надають допомогу 101 629 біженцям — чоловікам, жінкам, дітям та людям похилого віку.

До червня 2023 року з України від війни втекли 5,6−6,7 млн громадян. На батьківщину планують повернутись 63%, повідомляв український Центр економічної стратегії.

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