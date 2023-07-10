Австрійська компанія продовжить купувати газ у рф до 2040 року — Finance.ua
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Австрійська компанія продовжить купувати газ у рф до 2040 року

Фондовий ринок
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Австрійська компанія продовжить купувати газ у рф до 2040 року
Австрійська компанія продовжить купувати газ у рф до 2040 року
Австрійська група енергокомпаній ОMV продовжить закуповувати більшу частину газу в росії через підписаний контракт із компанією Газпром до 2040 року.
Про це в інтерв'ю Financial Times заявив гендиректор ОMV Альфред Штерн.
«Поки Газпром постачатиме (газ. — Ред.), ми будемо продовжувати брати ці обсяги у Газпрому», — сказав він.
За словами Штерна, через 18 місяців після повномасштабного вторгнення росії в Україну його компанія не планує виходити з довгострокового контракту щодо постачання газу від російського Газпрому, який вона підписала в 2018 році і який діятиме ще до 2040 року.
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Він також відмовився напряму критикувати сам контракт та охарактеризував його як заснований на «стандартних ринкових умовах».
«У цьому немає нічого дивного», — додав Штерн.
Штерн також звернув увагу на те, що OMV нещодавно схвалила виділення 2 мільярдів євро для запуску виробництва з газового родовища Neptun Deep у Чорному морі до 2027 року в рамках спільного підприємства з румунською Romgaz. Цей проєкт повинен вивести на європейський ринок 100 млрд кубометрів природного газу.
«Це зробить Румунію найбільшим виробником природного газу в ЄС, а OMV — одним із найбільших виробників газу в Європі. Я вважаю, що це значний внесок у безпеку європейських поставок», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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