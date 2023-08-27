Купити нерухомість в Австрії: ціни, податки, отримання громадянства — Finance.ua

Купити нерухомість в Австрії: ціни, податки, отримання громадянства Сьогодні 12:03 — Нерухомість

Купити нерухомість в Австрії: ціни, податки, отримання громадянства

Нерухомість в Австрії - на 2 позиції з найдорожчих у Європі. Ані пандемія, ані світові економічні кризи не похитнули австрійський ринок нерухомості. Ціни на житло тут все одно зростають: за останні два роки вартість житла в Австрії підстрибнула в середньому на 30%.

Про це пише портал Flombu.com.

Чи можуть українці купити житло в Австрії

Австрійське законодавство не забороняє продаж нерухомості іноземцям. Однак, для громадяни країн, які не входять до ЄС, запроваджено додаткові умови.

Щоб купити нерухомість в Австрії, громадянину України знадобиться спеціальний дозвіл від місцевої влади. А це — кілька місяців очікування. Українцям, які отримали в Австрії тимчасовий захист і хочуть купити тут житло, такий дозвіл не потрібен.

Купити нерухоме майно у цій країні вигідно тільки на тривалу перспективу. Якщо ви придбали квартиру чи будинок в Австрії і впродовж 10 років хочете їх перепродати, доведеться сплатити чималий податок — понад 34% від ринкової вартості помешкання.

Чи можна отримати австрійське громадянство, купивши нерухомість в Австрії

Ні, вкладення грошей в австрійський ринок нерухомості не гарантує інвестору ані надання громадянства, ані посвідки на проживання.

Навпаки. Щоб купити нерухомість в Австрії, іноземцю доведеться спершу отримати посвідку на проживання.

А щоб отримати австрійське громадянство, навіть маючи тут житло, потрібно докласти ще більше зусиль:

Упродовж 5 років проживати в країні не менше 183 днів у році. Отримати дозвіл на постійне проживання. Через 3 роки подати документи на австрійське громадянство.

Ціни на нерухомість в Австрії

Середня вартість на житло в Австрії - 4800 євро/м 2 . Купити в Австрії квартиру площею 90−100 м 2 можна від 460 000 євро.

Топова локація для проживання та інвестицій у цій країні - столиця. Ціни на квартири у Відні, на австрійських курортах і неподалік Боденського озера — доволі високі. Скажімо, середня вартість елітної нерухомості у столиці - 13 000 євро за «квадрат».

Отож, купити квартиру у Відні можна за 1,2 млн євро, пентхаус ще дорожче — від 4,7 млн євро.

Нерухомість у Тіролі коштує від 2,5 до 13 000 євро/м 2 , у Зальцбурзі — від 2,8 до 7,5 тисяч євро/м 2 .

Нижчі ціни на апартаменти у містах, розташованих неподалік Відня. Скажімо, квартира у місті Грац коштуватиме у межах 500 000 євро.

Порівняно недорого купити квартиру в Австрії можна у Штирії, Каринтії, Нижній та Верхній Австрії й Бургенланді. Середня ціна на житло тут варіюється від 1,5 до 4 тисяч євро/м 2 .

Процедура купівлі-продажу нерухомості в Австрії

Купівля-продаж нерухомого майна в Австрії займає від 3 до 6 місяців і охоплює такі етапи:

1. Пошук об'єкта

Щоб знайти нерухомість в Австрії, не обов’язково звертатися до агентств нерухомості. Якщо ви володієте німецькою, на австрійських сайтах з пошуку нерухомості можна натрапити на оголошення від власника.

За наявності мовного бар'єру іноземці співпрацюють з ріелторами.

2. Резервування нерухомості

Якщо вам сподобалася квартира чи будинок в Австрії, слід зарезервувати житло, тобто укласти Kaufanbot. Це процедура, яка також передбачає торг, відбуваються в письмовій формі: ви офіційно надсилаєте продавцеві пропозицію, що готові придбати об'єкт.

3. Залучення адвоката

Якщо, купуючи помешкання, агента з нерухомості в Австрії можна не наймати, то адвоката — обов’язково. Він перевірить документи на нерухомість, а об'єкт — на юридичну «чистоту».

4. Внесення депозиту

Якщо нерухомість без обтяжень і досягнуто згоди з продавцем, укладають попередній договір. Згідно з його умовами, 10% від ціни за об'єкт перераховують на рахунок адвоката або нотаріуса, який оформляє угоду.

Продавець отримає цю суму, щойно місцева влада схвалить угоду і будуть внесені зміни до земельного кадастру.

5. Підписання основного договору

Договір купівлі-продажу нерухомості підписують у нотаріуса за присутності обох сторін. Сплачується основна ціна за об'єкт.

6. Внесення об'єкта до Земельної книги

Щоб отримати довідку, яка дозволяє реєстрацію угоди в Земельній книзі, треба сплатити трансфертний податок. Щойно в австрійському земельному кадастрі зареєструють угоду про купівлю об'єкта, ви стаєте новим власником житла в Австрії.

Податки та додаткові платежі

На оподаткування і супутні витрати під час купівлі житла в Австрії доведеться виділити 5−10% від суми за об'єкт.

Трансфертний, або податок на передання нерухомості, становить 3,5%.

ПДВ (2%) запроваджується тільки для новобудов.

Окрім цього, покупцеві нерухомого майна в Австрії доведеться сплатити:

реєстраційний внесок — 1,1%;

юридичні послуги — 1,2%;

послуги ріелтора — 3−4%;

нотаріальний збір — до 600 євро;

страхування житла — 200 євро.

Отож, щоб купити нерухомість в Австрії, потрібно сформувати чималий капітал, адже житло у цій країні дороге. Найпопулярніше місто для інвестицій у нерухомість цієї країни — Відень.

Українцям, охочим придбати квартиру чи будинок в Австрії, потрібно отримати на це дозвіл від місцевої влади земель, де планується укладення угоди. За винятком тих громадян України, які опинилися в Австрії, утікаючи від війни.

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