Австрия отказалась выдавать украинским властям сбежавших от мобилизации мужчин призывного возраста — Finance.ua

Австрия отказалась выдавать украинским властям сбежавших от мобилизации мужчин призывного возраста Сегодня 19:47 — Мир

Австрия отказалась выдавать украинским властям сбежавших от мобилизации мужчин призывного возраста

Австрия не будет выдавать украинцев призывного возраста по требованию Киева. Представитель министерства внутренних дел страны заявил, что этот шаг стал бы «посягательством на наш национальный суверенитет».

Об этом пишет австрийская газета Exxpress

Украина ожидает, что все западноевропейские страны, принявшие украинских беженцев, отправят мужчин призывного возраста на родину, чтобы они могли быть призваны в армию и отправлены на фронт. Об этом ранее заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«В любой фактически, кроме россии, стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей и привезти их в Украину, чтобы они несли ответственность», — сказал Арахамия.

В Министерстве внутренних дел Австрии подчеркивают, что в настоящее время возможность высылки украинцев обратно в Украину с перспективой попадания на фронт «совершенно не рассматривается». Даже если в Вену поступит письменное требование украинского правительства, он будет проигнорирован.

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«Австрия не позволит кому-то диктовать ей условия», — утверждает представитель МВД страны.

Согласно исследованию Exxpress, сейчас в Австрии 14 000 мужчин в возрасте от 18 до 54 лет, покинувших Украину из-за войны. В целом в стране оказывают помощь 101 629 беженцам — мужчинам, женщинам, детям и пожилым людям.

До июня 2023 года из Украины от войны бежали 5,6−6,7 млн ​​граждан. На родину планируют вернуться 63%, сообщал украинский Центр экономической стратегии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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