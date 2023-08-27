Купить недвижимость в Австрии: цены, налоги, получение гражданства — Finance.ua

Купить недвижимость в Австрии: цены, налоги, получение гражданства
Недвижимость в Австрии — на 2 позиции из самых дорогих в Европе. Ни пандемия, ни мировые экономические кризисы не пошатнули австрийский рынок недвижимости. Цены на жилье здесь все равно растут: за последние два года стоимость жилья в Австрии подскочила в среднем на 30%.
Об этом пишет портал Flombu.com.
Могут ли украинцы купить жилье в Австрии
Австрийское законодательство не запрещает продажу недвижимости иностранцам. Однако для граждан стран, не входящих в ЕС, введены дополнительные условия.
Чтобы купить недвижимость в Австрии, гражданину Украины понадобится специальное разрешение от местных властей. А это несколько месяцев ожидания. Украинцам, получившим в Австрии временную защиту и желающим купить здесь жилье, такое разрешение не нужно.
Купить недвижимое имущество в этой стране выгодно только на длительную перспективу. Если вы приобрели квартиру или дом в Австрии и в течение 10 лет хотите их перепродать, придется уплатить немалый налог — более 34% от рыночной стоимости квартиры.
Можно ли получить австрийское гражданство, купив недвижимость в Австрии
Нет, вложение денег в австрийский рынок недвижимости не гарантирует инвестору ни предоставление гражданства, ни вида на жительство.
Наоборот. Чтобы купить недвижимость в Австрии, иностранцу придется сначала получить вид на жительство.
А чтобы получить австрийское гражданство, даже имея здесь жилье, нужно приложить еще больше усилий:
- В течение 5 лет проживать в стране не менее 183 дней в году.
- Получить разрешение на постоянное жительство.
- Через три года подать документы на австрийское гражданство.
Цены на недвижимость в Австрии
Средняя стоимость жилья в Австрии — 4800 евро/м2. Купить в Австрии квартиру площадью 90−100 м2 можно от 460 000 евро.
Топовая локация для проживания и инвестиций в этой стране — столица. Цены на квартиры в Вене, на австрийских курортах и недалеко от Боденского озера — довольно высокие. Скажем, средняя стоимость элитной недвижимости в столице — 13 000 евро за «квадрат».
Таким образом, купить квартиру в Вене можно за 1,2 млн евро, пентхаус еще дороже — от 4,7 млн евро.
Недвижимость в Тироле стоит от 2,5 до 13 000 евро/м2, в Зальцбурге — от 2,8 до 7,5 тысячи евро/м2.
Более низкие цены на апартаменты в городах, расположенных неподалеку от Вены. Скажем, квартира в городе Грац будет стоить около 500 000 евро.
Сравнительно недорого купить квартиру можно в Штирии, Каринтии, Нижней и Верхней Австрии и Бургенланде. Средняя цена на жилье здесь варьируется от 1,5 до 4 тысяч евро/м2.
Процедура купли-продажи недвижимости в Австрии
Купля-продажа недвижимого имущества в Австрии занимает от 3 до 6 месяцев и охватывает следующие этапы:
1. Поиск объекта
Чтобы найти недвижимость в Австрии, не обязательно обращаться в агентства недвижимости. Если вы владеете немецким, на австрийских сайтах по поиску недвижимости можно наткнуться на объявления от владельца.
При наличии языкового барьера иностранцы сотрудничают с риэлторами.
2. Резервирование недвижимости
Если вам понравилась квартира или дом в Австрии, следует зарезервировать жилье, то есть заключить Kaufanbot. Эта процедура, также предусматривающая торг, происходят в письменной форме: вы официально присылаете продавцу предложение, что готовы приобрести объект.
3. Привлечение адвоката
Если, покупая квартиру, агента по недвижимости в Австрии можно не нанимать, то адвоката — обязательно. Он проверит документы на недвижимость, а объект — на юридическую «чистоту».
4. Внесение депозита
Если недвижимость без обременений и достигнуто соглашение с продавцом, заключают предварительный договор. Согласно его условиям, 10% от цены за объект перечисляют на счет адвоката или нотариуса, оформляющего сделку.
Продавец получит эту сумму, как только местные власти одобрят соглашение и будут внесены изменения в земельный кадастр.
5. Подписание основного договора
Договор купли-продажи недвижимости подписывают у нотариуса при присутствии обеих сторон. Оплачивается основная цена за объект.
6. Внесение объекта в Земельную книгу
Чтобы получить справку, разрешающую регистрацию сделки в Земельной книге, нужно уплатить трансфертный налог. Как только в австрийском земельном кадастре зарегистрируют соглашение о покупке объекта, вы становитесь новым владельцем жилья в Австрии.
Налоги и дополнительные платежи
На налогообложение и сопутствующие расходы при покупке жилья в Австрии придется выделить 5−10% суммы за объект.
Трансфертный, или налог на передачу недвижимости, составляет 3,5%.
НДС (2%) вводится только для новостроек.
Кроме того, покупателю недвижимого имущества в Австрии придется оплатить:
- регистрационный взнос — 1,1%;
- юридические услуги — 1,2%;
- услуги риэлтора — 3−4%;
- нотариальный сбор — до 600 евро;
- страхование жилья — 200 евро.
Чтобы купить недвижимость в Австрии, нужно сформировать немалый капитал, ведь жилье в этой стране дорогое. Самый популярный город для инвестиций в недвижимость этой страны — Вена.
Украинцам, желающим приобрести квартиру или дом в Австрии, нужно получить на это разрешение от местных властей земель, где планируется заключение соглашения. За исключением тех граждан Украины, которые оказались в Австрии, убегая от войны.
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