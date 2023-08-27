Купить недвижимость в Австрии: цены, налоги, получение гражданства — Finance.ua

Купить недвижимость в Австрии: цены, налоги, получение гражданства Сегодня 12:03 — Недвижимость

Купить недвижимость в Австрии: цены, налоги, получение гражданства

Недвижимость в Австрии — на 2 позиции из самых дорогих в Европе. Ни пандемия, ни мировые экономические кризисы не пошатнули австрийский рынок недвижимости. Цены на жилье здесь все равно растут: за последние два года стоимость жилья в Австрии подскочила в среднем на 30%.

Об этом пишет портал Flombu.com.

Могут ли украинцы купить жилье в Австрии

Австрийское законодательство не запрещает продажу недвижимости иностранцам. Однако для граждан стран, не входящих в ЕС, введены дополнительные условия.

Чтобы купить недвижимость в Австрии, гражданину Украины понадобится специальное разрешение от местных властей. А это несколько месяцев ожидания. Украинцам, получившим в Австрии временную защиту и желающим купить здесь жилье, такое разрешение не нужно.

Купить недвижимое имущество в этой стране выгодно только на длительную перспективу. Если вы приобрели квартиру или дом в Австрии и в течение 10 лет хотите их перепродать, придется уплатить немалый налог — более 34% от рыночной стоимости квартиры.

Можно ли получить австрийское гражданство, купив недвижимость в Австрии

Нет, вложение денег в австрийский рынок недвижимости не гарантирует инвестору ни предоставление гражданства, ни вида на жительство.

Наоборот. Чтобы купить недвижимость в Австрии, иностранцу придется сначала получить вид на жительство.

А чтобы получить австрийское гражданство, даже имея здесь жилье, нужно приложить еще больше усилий:

В течение 5 лет проживать в стране не менее 183 дней в году. Получить разрешение на постоянное жительство. Через три года подать документы на австрийское гражданство.

Цены на недвижимость в Австрии

Средняя стоимость жилья в Австрии — 4800 евро/м 2 . Купить в Австрии квартиру площадью 90−100 м 2 можно от 460 000 евро.

Топовая локация для проживания и инвестиций в этой стране — столица. Цены на квартиры в Вене, на австрийских курортах и ​​недалеко от Боденского озера — довольно высокие. Скажем, средняя стоимость элитной недвижимости в столице — 13 000 евро за «квадрат».

Таким образом, купить квартиру в Вене можно за 1,2 млн евро, пентхаус еще дороже — от 4,7 млн ​​евро.

Недвижимость в Тироле стоит от 2,5 до 13 000 евро/м 2 , в Зальцбурге — от 2,8 до 7,5 тысячи евро/м 2 .

Более низкие цены на апартаменты в городах, расположенных неподалеку от Вены. Скажем, квартира в городе Грац будет стоить около 500 000 евро.

Сравнительно недорого купить квартиру можно в Штирии, Каринтии, Нижней и Верхней Австрии и Бургенланде. Средняя цена на жилье здесь варьируется от 1,5 до 4 тысяч евро/м 2 .

Процедура купли-продажи недвижимости в Австрии

Купля-продажа недвижимого имущества в Австрии занимает от 3 до 6 месяцев и охватывает следующие этапы:

1. Поиск объекта

Чтобы найти недвижимость в Австрии, не обязательно обращаться в агентства недвижимости. Если вы владеете немецким, на австрийских сайтах по поиску недвижимости можно наткнуться на объявления от владельца.

При наличии языкового барьера иностранцы сотрудничают с риэлторами.

2. Резервирование недвижимости

Если вам понравилась квартира или дом в Австрии, следует зарезервировать жилье, то есть заключить Kaufanbot. Эта процедура, также предусматривающая торг, происходят в письменной форме: вы официально присылаете продавцу предложение, что готовы приобрести объект.

3. Привлечение адвоката

Если, покупая квартиру, агента по недвижимости в Австрии можно не нанимать, то адвоката — обязательно. Он проверит документы на недвижимость, а объект — на юридическую «чистоту».

4. Внесение депозита

Если недвижимость без обременений и достигнуто соглашение с продавцом, заключают предварительный договор. Согласно его условиям, 10% от цены за объект перечисляют на счет адвоката или нотариуса, оформляющего сделку.

Продавец получит эту сумму, как только местные власти одобрят соглашение и будут внесены изменения в земельный кадастр.

5. Подписание основного договора

Договор купли-продажи недвижимости подписывают у нотариуса при присутствии обеих сторон. Оплачивается основная цена за объект.

6. Внесение объекта в Земельную книгу

Чтобы получить справку, разрешающую регистрацию сделки в Земельной книге, нужно уплатить трансфертный налог. Как только в австрийском земельном кадастре зарегистрируют соглашение о покупке объекта, вы становитесь новым владельцем жилья в Австрии.

Налоги и дополнительные платежи

На налогообложение и сопутствующие расходы при покупке жилья в Австрии придется выделить 5−10% суммы за объект.

Трансфертный, или налог на передачу недвижимости, составляет 3,5%.

НДС (2%) вводится только для новостроек.

Кроме того, покупателю недвижимого имущества в Австрии придется оплатить:

регистрационный взнос — 1,1%;

юридические услуги — 1,2%;

услуги риэлтора — 3−4%;

нотариальный сбор — до 600 евро;

страхование жилья — 200 евро.

Чтобы купить недвижимость в Австрии, нужно сформировать немалый капитал, ведь жилье в этой стране дорогое. Самый популярный город для инвестиций в недвижимость этой страны — Вена.

Украинцам, желающим приобрести квартиру или дом в Австрии, нужно получить на это разрешение от местных властей земель, где планируется заключение соглашения. За исключением тех граждан Украины, которые оказались в Австрии, убегая от войны.

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