Обвала цен не дождались: какие цены на рынке недвижимости в июле (инфографика) — Finance.ua

Обвала цен не дождались: какие цены на рынке недвижимости в июле (инфографика)
В ближайшей перспективе на первичный рынок больше будет влиять ипотека. В частности, новая государственная стратегия развития ипотечного рынка, цель которой — сделать покупку жилья более доступной. А развитие ипотеки еще дополнительно поднимет спрос на новые метры, и первичка, вероятно, продолжит свой рост.
Об этом сообщил бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский.
Те, кто ждал обвала цен на первичке, так и не дождались.
«Валютные колебания, удешевление доллара по отношению к евро, а у большинства украинцев сбережения были именно в долларах, а зарубежные расходы чаще всего в евро, как хаб для отпусков, снова напомнили об актуальности идеи приобрести жилье, чтобы деньги не проедала инфляция. К тому же без преувеличений катастрофическая ситуация с рабочей силой на стройках, когда значительное количетво мужчин выбрали защищать страну с оружием в руках, дорогая логистика, ограниченный выбор контракторов — это тоже усложняет рынок и провоцирует подорожание», — рассказал он о ситуации на рынке недвижимости.
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Рейтинг городов
За полгода цены на первичном рынке недвижимости изменились в разных регионах Украины.
В частности, из десятки выпали Ивано-Франковск (32 100 грн за кв. метр) и Тернополь (32 000 грн), хотя цены там продолжают расти на +5 и + 9%.
Дешевле всего квадратный метр в июле стоил в Запорожье — 25 000 грн и Сумах — 26 000 грн, в Харькове — 27 900 грн.
Где выросла цена в июле
Абсолютным лидером прироста за последние 6 месяцев стала Одесса, где цена за квадратный метр выросла на 14% и достигла 46 200 грн.
Существенно выросли цены в таких городах, как:
- Ровно: +10% (42 000 грн/м²)
- Хмельницкий: +7% (29 900 грн/м²)
- Тернополь: +9% (32 000 грн/м²)
На первичном рынке жилья в Киеве средняя цена за квадратный метр составила 54 000 грн. За последние полгода цены выросли на 1%, сообщили Delo.ua в ЛУН.
Аналитики отмечают, что для украинского рынка колебание цен в пределах 1−2% считается нормой: «Цены в Киеве на первичке в этом году стабильны, однако все еще ниже, чем во Львове. Столица в рейтинге занимает второе место, медиана стоимости во Львове 57600 грн за квадрат, что на 8% больше, чем в Киеве. Более того, львовские цены растут за последние полгода на 3%», — отмечается в исследовании рынка за июль.
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