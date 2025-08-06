Обвала цен не дождались: какие цены на рынке недвижимости в июле (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Обвала цен не дождались: какие цены на рынке недвижимости в июле (инфографика)

Недвижимость
82
Обвала цен не дождались: какие цены на рынке недвижимости в июле (инфографика)
Обвала цен не дождались: какие цены на рынке недвижимости в июле (инфографика)
В ближайшей перспективе на первичный рынок больше будет влиять ипотека. В частности, новая государственная стратегия развития ипотечного рынка, цель которой — сделать покупку жилья более доступной. А развитие ипотеки еще дополнительно поднимет спрос на новые метры, и первичка, вероятно, продолжит свой рост.
Об этом сообщил бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский.
Те, кто ждал обвала цен на первичке, так и не дождались.
«Валютные колебания, удешевление доллара по отношению к евро, а у большинства украинцев сбережения были именно в долларах, а зарубежные расходы чаще всего в евро, как хаб для отпусков, снова напомнили об актуальности идеи приобрести жилье, чтобы деньги не проедала инфляция. К тому же без преувеличений катастрофическая ситуация с рабочей силой на стройках, когда значительное количетво мужчин выбрали защищать страну с оружием в руках, дорогая логистика, ограниченный выбор контракторов — это тоже усложняет рынок и провоцирует подорожание», — рассказал он о ситуации на рынке недвижимости.
Читайте также

Рейтинг городов

За полгода цены на первичном рынке недвижимости изменились в разных регионах Украины.
В частности, из десятки выпали Ивано-Франковск (32 100 грн за кв. метр) и Тернополь (32 000 грн), хотя цены там продолжают расти на +5 и + 9%.
Обвала цен не дождались: какие цены на рынке недвижимости в июле (инфографика)
Дешевле всего квадратный метр в июле стоил в Запорожье — 25 000 грн и Сумах — 26 000 грн, в Харькове — 27 900 грн.

Где выросла цена в июле

Абсолютным лидером прироста за последние 6 месяцев стала Одесса, где цена за квадратный метр выросла на 14% и достигла 46 200 грн.
Существенно выросли цены в таких городах, как:
  • Ровно: +10% (42 000 грн/м²)
  • Хмельницкий: +7% (29 900 грн/м²)
  • Тернополь: +9% (32 000 грн/м²)
На первичном рынке жилья в Киеве средняя цена за квадратный метр составила 54 000 грн. За последние полгода цены выросли на 1%, сообщили Delo.ua в ЛУН.
Аналитики отмечают, что для украинского рынка колебание цен в пределах 1−2% считается нормой: «Цены в Киеве на первичке в этом году стабильны, однако все еще ниже, чем во Львове. Столица в рейтинге занимает второе место, медиана стоимости во Львове 57600 грн за квадрат, что на 8% больше, чем в Киеве. Более того, львовские цены растут за последние полгода на 3%», — отмечается в исследовании рынка за июль.

Квартира или частный дом? В какие квадратные метры лучше вкладывать деньги

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems