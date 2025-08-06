Обвала цен не дождались: какие цены на рынке недвижимости в июле (инфографика) — Finance.ua

Обвала цен не дождались: какие цены на рынке недвижимости в июле (инфографика) Сегодня 09:02 — Недвижимость

Обвала цен не дождались: какие цены на рынке недвижимости в июле (инфографика)

В ближайшей перспективе на первичный рынок больше будет влиять ипотека. В частности, новая государственная стратегия развития ипотечного рынка, цель которой — сделать покупку жилья более доступной. А развитие ипотеки еще дополнительно поднимет спрос на новые метры, и первичка, вероятно, продолжит свой рост.

Об этом сообщил бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский.

Те, кто ждал обвала цен на первичке, так и не дождались.

«Валютные колебания, удешевление доллара по отношению к евро, а у большинства украинцев сбережения были именно в долларах, а зарубежные расходы чаще всего в евро, как хаб для отпусков, снова напомнили об актуальности идеи приобрести жилье, чтобы деньги не проедала инфляция. К тому же без преувеличений катастрофическая ситуация с рабочей силой на стройках, когда значительное количетво мужчин выбрали защищать страну с оружием в руках, дорогая логистика, ограниченный выбор контракторов — это тоже усложняет рынок и провоцирует подорожание», — рассказал он о ситуации на рынке недвижимости.

Читайте также Квартира или дом: преимущества и недостатки

Рейтинг городов

За полгода цены на первичном рынке недвижимости изменились в разных регионах Украины.

В частности, из десятки выпали Ивано-Франковск (32 100 грн за кв. метр) и Тернополь (32 000 грн), хотя цены там продолжают расти на +5 и + 9%.

Дешевле всего квадратный метр в июле стоил в Запорожье — 25 000 грн и Сумах — 26 000 грн, в Харькове — 27 900 грн.

Где выросла цена в июле

Абсолютным лидером прироста за последние 6 месяцев стала Одесса, где цена за квадратный метр выросла на 14% и достигла 46 200 грн.

Существенно выросли цены в таких городах, как:

Ровно: +10% (42 000 грн/м²)

Хмельницкий: +7% (29 900 грн/м²)

Тернополь: +9% (32 000 грн/м²)

На первичном рынке жилья в Киеве средняя цена за квадратный метр составила 54 000 грн. За последние полгода цены выросли на 1%, сообщили Delo.ua в ЛУН.

Аналитики отмечают, что для украинского рынка колебание цен в пределах 1−2% считается нормой: «Цены в Киеве на первичке в этом году стабильны, однако все еще ниже, чем во Львове. Столица в рейтинге занимает второе место, медиана стоимости во Львове 57600 грн за квадрат, что на 8% больше, чем в Киеве. Более того, львовские цены растут за последние полгода на 3%», — отмечается в исследовании рынка за июль.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.