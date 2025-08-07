Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика) — Finance.ua

Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика)
Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в июле в Киеве составляет 1:9, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Николаевской — 1:57.
Об этом говорится в исследовании Маркетплейса проверенной недвижимости DIM. RIA, проанализировавшем состояние рынка жилья в Украине за июль 2025 года.
Цены
Киев продолжает лидировать по цене аренды жилья: средняя стоимость в июле осталась на уровне 18,4 тыс. грн в месяц.
В разрезе 1-комнатных квартир Печерский район самый дорогой — 25,2 тыс. грн, самым дешевым остается Деснянский — 10,3 тыс. грн.
Регионы
В июле в большинстве регионов зафиксирован умеренный рост стоимости аренды, особенно в Тернопольской, Житомирской и Винницкой областях.
В прифронтовых регионах, напротив, наблюдается снижение цен.
Предложение
В большинстве регионов количество новых объявлений об аренде уменьшилось. Существеннее всего в Николаевской и Сумской областях. Значительный рост предложений произошел в Волынской (+26%) и Кировоградской (+18%) областях.
Спрос
По сравнению с июнем общая активность арендаторов несколько снизилась. Согласно данным маркетплейса DIM. RIA, заинтересованность больше всего продолжила расти в Кировоградской области — +29%. В Сумской области, наоборот, спрос упал на 14%.
Поделиться новостью