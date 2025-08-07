Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика)

Недвижимость
34
Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика)
Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика)
Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в июле в Киеве составляет 1:9, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Николаевской — 1:57.
Об этом говорится в исследовании Маркетплейса проверенной недвижимости DIM. RIA, проанализировавшем состояние рынка жилья в Украине за июль 2025 года.
Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика)

Цены

Киев продолжает лидировать по цене аренды жилья: средняя стоимость в июле осталась на уровне 18,4 тыс. грн в месяц.
В разрезе 1-комнатных квартир Печерский район самый дорогой — 25,2 тыс. грн, самым дешевым остается Деснянский — 10,3 тыс. грн.

Регионы

В июле в большинстве регионов зафиксирован умеренный рост стоимости аренды, особенно в Тернопольской, Житомирской и Винницкой областях.
Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика)
В прифронтовых регионах, напротив, наблюдается снижение цен.

Предложение

В большинстве регионов количество новых объявлений об аренде уменьшилось. Существеннее всего в Николаевской и Сумской областях. Значительный рост предложений произошел в Волынской (+26%) и Кировоградской (+18%) областях.
Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика)

Спрос

По сравнению с июнем общая активность арендаторов несколько снизилась. Согласно данным маркетплейса DIM. RIA, заинтересованность больше всего продолжила расти в Кировоградской области — +29%. В Сумской области, наоборот, спрос упал на 14%.
Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика)
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems