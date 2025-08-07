Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика) — Finance.ua

Как выросли цены на аренду квартир в июле: регионы и столица (инфографика) Сегодня 16:03 — Недвижимость

Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в июле в Киеве составляет 1:9, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Николаевской — 1:57.

Об этом говорится в исследовании Маркетплейса проверенной недвижимости DIM. RIA, проанализировавшем состояние рынка жилья в Украине за июль 2025 года.

Цены

Киев продолжает лидировать по цене аренды жилья: средняя стоимость в июле осталась на уровне 18,4 тыс. грн в месяц.

В разрезе 1-комнатных квартир Печерский район самый дорогой — 25,2 тыс. грн, самым дешевым остается Деснянский — 10,3 тыс. грн.

Регионы

В июле в большинстве регионов зафиксирован умеренный рост стоимости аренды, особенно в Тернопольской, Житомирской и Винницкой областях.

В прифронтовых регионах, напротив, наблюдается снижение цен.

Предложение

В большинстве регионов количество новых объявлений об аренде уменьшилось. Существеннее всего в Николаевской и Сумской областях. Значительный рост предложений произошел в Волынской (+26%) и Кировоградской (+18%) областях.

Спрос

По сравнению с июнем общая активность арендаторов несколько снизилась. Согласно данным маркетплейса DIM. RIA, заинтересованность больше всего продолжила расти в Кировоградской области — +29%. В Сумской области, наоборот, спрос упал на 14%.

