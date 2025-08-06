Первичный рынок: как изменились цены, спрос и предложение в июле — Finance.ua

Первичный рынок: как изменились цены, спрос и предложение в июле
В июле доля работающих отделов продаж новостроек возросла до 83%.
Маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA проанализировал состояние рынка жилья в Украине за июль 2025 года.
В течение месяца в эксплуатацию было введено 14 новостроек (19 секций), в том числе:
- 4 — в Киевской
- 3 — в Ивано-Франковской,
- по 2 — во Львовской и Закарпатской,
- по 1 — в Тернопольской, Хмельницкой областях и в Киеве.
Наивысшая доля сданных объектов зафиксирована в Ровенской (66%), Запорожской (56%) и Одесской (55%) областях.
Цены
В большинстве регионов наблюдается небольшой, но стабильный рост стоимости квадратного метра. Лидером по темпам роста стала Полтавская область — +6% в месяц.
Киев остается самым дорогим городом: стоимость квадратного метра — $1 407/м². Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Запорожская и Сумская области.
Интерес к новостройкам среди пользователей в июле разнился по регионам. В некоторых областях наблюдается значительный рост спроса — Закарпатская (+12%), Полтавская (+11%), Черниговская (+9%). В значительной части регионов интерес продолжает падать — Кировоградская (-21%), Волынская (-14%). Среди застройщиков наибольший интерес пользователи DIM. RIA проявляют к проектам компаний «Интергал-Буд» и «Риэл».
Спрос
Значительный рост интереса к вторичному жилью зафиксирован в Хмельницкой, Херсонской и Ивано-Франковской областях. В Тернопольской области наблюдается заметное снижение спроса — падение на 25% по сравнению с июнем.
Соотношение количества объявлений о покупке и количестве откликов на них в июне в Киеве составило 1:2, такой же показатель фиксируется в Одесской области. В Винницкой области он составляет 1:18, Тернопольской — 1:17, Черкасской — 1:16.
ТОП-10 застройщиков
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