Можно ли купить квартиру без справки о доходах — Finance.ua

Можно ли купить квартиру без справки о доходах Сегодня 08:02 — Недвижимость

Можно ли купить квартиру без справки о доходах

В 2025 году вопрос подтверждения источника средств при приобретении недвижимости стал особенно актуален. И хотя, на первый взгляд, это может показаться формальностью, на практике отсутствие соответствующих документов может стать причиной отказа в проведении операции или блокирования платежа.

Разбираемся, когда нужно подтверждать доходы, какие документы принимаются банками и налоговой, и какие риски существуют в случае нарушения требований.

Когда необходимо подтверждение доходов

С 2023 г. Украина стала полноправным участником международной системы автоматического обмена финансовой информацией (CRS). Это означает, что все крупные финансовые операции в стране, в частности, покупка жилья, находятся под контролем финансового мониторинга.

При покупке квартиры банк обязан выяснить:

имеют ли средства официальное происхождение;

соответствует ли сумма покупки задекларированным доходам;

не является ли сделка частью схемы уклонения от уплаты налогов или легализации наличных денег.

«Несмотря на то, что действующее законодательство Украины прямо не предусматривает обязательное требование о предоставлении справки о доходах при заключении договора купли-продажи, существуют нюансы, которые следует учесть как покупателям, так и продавцам, чтобы избежать потенциальных рисков, блокирования платежей или дополнительных проверок со стороны государства», — отмечает адвокат Юлия Панасюк.

Пороговая сумма

Банки обязаны проводить финансовый мониторинг всех сделок, превышающих 400 000 грн (или эквивалент в иностранной валюте). Если сумма меньше — проверка не обязательна, но банк все равно имеет право ее инициировать.

При этом сам факт наличия средств на счете еще не гарантирует транзакцию. Если банк не получит подтверждения того, что эти средства имеют законное происхождение, он может заблокировать платеж.

Какие документы принимают банки и налоговая

Список документов зависит от источника полученных средств. Как отмечают юристы компании «Правовая помощь», могут быть использованы следующие документы:

справка о доходах — для официально трудоустроенных лиц;

справка из Пенсионного фонда — для пенсионеров;

декларация о доходах — в случае доходов от предпринимательства, аренды, инвестиций, дивидендов, выигрышей или страховых выплат;

свидетельство о наследстве — если средства получены по наследству;

договор дарения — при условии дарения от близких родственников (даритель также должен подтвердить свои доходы);

договор купли-продажи — например, в случае продажи авто, земли или другой недвижимости;

договор с банком на получение кредита — если жилье покупается в кредит;

справка банка о прохождении финансового мониторинга — если средства уже были проверены ранее;

справка из налоговой — об общей сумме задекларированных доходов;

судебные документы — если средства получены по решению суда.

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Можно ли обойти требование

Некоторые покупатели считают, что наличный расчет поможет избежать проверки. Однако это ошибочное представление. Форма оплаты не освобождает от требований денежного мониторинга.

Нотариусы, оформляющие договоры купли-продажи, могут требовать подтверждения происхождения средств. К тому же налоговая служба имеет полномочия инициировать проверку независимо от способа оплаты.

Чтобы избежать задержек или отказа, рекомендуется заранее подготовить все необходимые документы, подтверждающие законность источника доходов.

Что грозит при отсутствии подтверждения

Если покупатель не предоставит достаточных доказательств легального происхождения средств, возможны серьезные последствия:

Со стороны банка:

блокировка платежа;

отказ в обслуживании;

передача информации в Госфинмониторинг.

Со стороны налоговой службы:

инициирование проверки затрат;

доначисление налогов;

штрафные санкции;

открытие производства в случае подозрения в уклонении от уплаты налогов.

Вывод: подтверждение дохода при покупке квартиры — это не исключительная ситуация, а часть новой финансовой реальности. Чтобы избежать проблем, стоит заранее позаботиться о прозрачной истории средств, с которыми вы планируете выходить на рынок недвижимости.

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