Кабмин принял новый пакет упрощений для застройщиков Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Правительство Украины продолжает системную дерегуляцию в сфере строительства

Кабинет Министров принял важные решения для упрощения регулирования в сфере строительства.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Правительство Украины продолжает системную дерегуляцию в сфере строительства с целью ускорения восстановления жилья, инфраструктуры и социальных объектов», — заявила Свириденко.

Эти шаги стали частью комплексной реформы градостроительства.

Что меняется

Закупки. Вводится механизм рамочных соглашений для строительных проектов, реализуемых на государственные средства.

Это позволит формировать список подрядчиков, которые могут выполнять работы для конкретных объектов и быстро выбирать исполнителя для конкретного объекта.

«Результатом должно быть существенное сокращение сроков процедур и более быстрый запуск восстановления жилья, инфраструктуры и социальных объектов», — прокомментировала глава правительства.

Ценообразование. Обновляются подходы к сметам — они должны соответствовать реальным рыночным условиям и учитывать фактические затраты, в том числе уровень оплаты труда.

«Должны уменьшить теневые практики и сделать рынок более прозрачным. Параллельно запускаем базу данных цен на строительные материалы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства», — отметила Свириденко.

Строительство на приаэродромных территориях. Отдельный блок решений касается урегулирования строительства на приаэродромных территориях.

Правительство вводит четкий механизм учета ограничений в случаях, когда часть аэродромов не имеет действующих сертификатов, а также обновляет порядок взаимодействия между органами градостроительства, авиации и обороны.

По ее словам, это позволит разблокировать строительство вблизи аэродромов без снижения требований безопасности.

Ранее принятые изменения

Ранее правительство приняло решение по усовершенствованию разрешительных процедур и механизмов обжалования.

В частности, заказчики строительства получили возможность выбирать, где получать административные услуги — в местных органах или в ГИАГ, чтобы уменьшить зависимость от одного решения и ускорить процесс.

Также запустили механизм обжалования к ГИАГ отказов в градостроительных условиях: если отказ не обоснован, проект больше не блокируется и может двигаться дальше. Минразвития и Министерство юстиции уже работают над законопроектом, который установит четкие сроки по обжалованию строительных решений.

«Правительство продолжает дерегулировать в других сферах. Задача государства — облегчать жизнь бизнеса и создавать условия для быстрого восстановления страны», — подчеркнула премьер-министр.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.