Кабмин принял новый пакет упрощений для застройщиков

Ценообразование. Обновляются подходы к сметам — они должны соответствовать реальным рыночным условиям и учитывать фактические затраты, в том числе уровень оплаты труда.
«Должны уменьшить теневые практики и сделать рынок более прозрачным. Параллельно запускаем базу данных цен на строительные материалы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства», — отметила Свириденко.
Строительство на приаэродромных территориях. Отдельный блок решений касается урегулирования строительства на приаэродромных территориях.
Правительство вводит четкий механизм учета ограничений в случаях, когда часть аэродромов не имеет действующих сертификатов, а также обновляет порядок взаимодействия между органами градостроительства, авиации и обороны.
По ее словам, это позволит разблокировать строительство вблизи аэродромов без снижения требований безопасности.
Ранее принятые изменения
Ранее правительство приняло решение по усовершенствованию разрешительных процедур и механизмов обжалования.
В частности, заказчики строительства получили возможность выбирать, где получать административные услуги — в местных органах или в ГИАГ, чтобы уменьшить зависимость от одного решения и ускорить процесс.
Также запустили механизм обжалования к ГИАГ отказов в градостроительных условиях: если отказ не обоснован, проект больше не блокируется и может двигаться дальше. Минразвития и Министерство юстиции уже работают над законопроектом, который установит четкие сроки по обжалованию строительных решений.
«Правительство продолжает дерегулировать в других сферах. Задача государства — облегчать жизнь бизнеса и создавать условия для быстрого восстановления страны», — подчеркнула премьер-министр.