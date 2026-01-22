0 800 307 555
В Украине запустят приложение для проверки строительства: как оно будет работать

Недвижимость
20
Инспекторы проверяют процесс стройки.
Кабинет Министров поддержал запуск приложения «Прозрачное строительство» для специалистов государственного архитектурно-строительного контроля. Новый цифровой инструмент заменит бумажные акты и субъективные решения четким алгоритмом проверок в смартфоне.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Это цифровой инструмент, который сделает осмотр объектов фиксированным, а результаты доступными для каждого. Больше не получится „не заметить“ нарушения или договориться. Каждый шаг специалиста будет фиксироваться в цифре», — сказано в сообщении.

Как это будет работать

Приложение работает как строгий чек-лист. Специалист приезжает на объект и должен проверить все по списку:
  • без фото нет результата. Специалист обязан сфотографировать каждый этап выездного осмотра объекта. Система позволяет добавлять в режиме реального времени фото и видео. Загрузить старое фото из галереи невозможно;
  • нельзя пропустить шаг. Приложение не позволит завершить проверку, если инспектор не заполнил все пункты;
  • автоматическая фиксация результатов. После осмотра заполненный чек-лист автоматически передается в систему в рабочего кабинета должностного лица. На основе этого цифрового документа формируется справка для выдачи сертификата. Это устраняет риск замены данных или «потери» результатов проверки по дороге в офис.

Какие объекты касаются новых правил

Новые правила касаются крупных объектов (классы последствий СС2 и СС3): жилых комплексов, торговых центров, больниц и т. д. Для обычных частных домов все остается, как раньше, по декларативному принципу.

Публичность результатов проверок

Результаты выездных осмотров станут открытыми. Информацию о состоянии объекта можно будет посмотреть на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС). Это позволит потенциальным инвесторам проверять состояние домов перед покупкой жилья и повысит уровень безопасности для будущих жильцов.
