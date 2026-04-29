Суд взыскал в доход государства имущество экс-депутата Царева

Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации активов пророссийского экс-депутата Олега Царева, полностью удовлетворив иск Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщает в сообщении «Центр противодействия коррупции».

Конфискация активов коллаборанта

Суд постановил взыскать в доход государства имущество Царева, расположенное на территории Украины, в частности, в Днепропетровской области. Речь идет о прицепе, а также о ряде активов, среди которых:

21 земельный участок;

здания и сооружения;

корпоративные права.

Соответствующее решение приняла коллегия судей в составе Екатерины Сикоры, Натальи Мовчан и Татьяны Литвинко.

После начала полномасштабной войны Царев находится на территории россии. В 2022 году он публично поддержал вторжение рф в Украину, а также, по данным следствия, финансировал деятельность подконтрольных россии группировок на временно оккупированных территориях.

Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, бывший депутат Верховной Рады V-VII созывов от Партии регионов Олег Царев заочно приговорен к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать должности во власти на три года и конфискацией имущества, оцененного в 460,6 миллиона гривен.

Напомним, что по этому делу фигуранту было объявлено подозрение в ноябре 2023 года. В начале февраля 2024 года было сообщено об аресте указанного выше имущества.

