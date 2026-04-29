0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Суд взыскал в доход государства имущество экс-депутата Царева

Казна и Политика
20
Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации активов пророссийского экс-депутата Олега Царева, полностью удовлетворив иск Министерства юстиции Украины.
Об этом сообщает в сообщении «Центр противодействия коррупции».

Конфискация активов коллаборанта

Суд постановил взыскать в доход государства имущество Царева, расположенное на территории Украины, в частности, в Днепропетровской области. Речь идет о прицепе, а также о ряде активов, среди которых:
  • 21 земельный участок;
  • здания и сооружения;
  • корпоративные права.
Соответствующее решение приняла коллегия судей в составе Екатерины Сикоры, Натальи Мовчан и Татьяны Литвинко.
После начала полномасштабной войны Царев находится на территории россии. В 2022 году он публично поддержал вторжение рф в Украину, а также, по данным следствия, финансировал деятельность подконтрольных россии группировок на временно оккупированных территориях.
Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, бывший депутат Верховной Рады V-VII созывов от Партии регионов Олег Царев заочно приговорен к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать должности во власти на три года и конфискацией имущества, оцененного в 460,6 миллиона гривен.
Напомним, что по этому делу фигуранту было объявлено подозрение в ноябре 2023 года. В начале февраля 2024 года было сообщено об аресте указанного выше имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems