Суд взыскал в доход государства имущество экс-депутата Царева

Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации активов пророссийского экс-депутата Олега Царева, полностью удовлетворив иск Министерства юстиции Украины.
Об этом сообщает в сообщении «Центр противодействия коррупции».
Конфискация активов коллаборанта
Суд постановил взыскать в доход государства имущество Царева, расположенное на территории Украины, в частности, в Днепропетровской области. Речь идет о прицепе, а также о ряде активов, среди которых:
21 земельный участок;
здания и сооружения;
корпоративные права.
Соответствующее решение приняла коллегия судей в составе Екатерины Сикоры, Натальи Мовчан и Татьяны Литвинко.
После начала полномасштабной войны Царев находится на территории россии. В 2022 году он публично поддержал вторжение рф в Украину, а также, по данным следствия, финансировал деятельность подконтрольных россии группировок на временно оккупированных территориях.
Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, бывший депутат Верховной Рады V-VII созывов от Партии регионов Олег Царев заочно приговорен к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать должности во власти на три года и конфискацией имущества, оцененного в 460,6 миллиона гривен.
Напомним, что по этому делу фигуранту было объявлено подозрение в ноябре 2023 года. В начале февраля 2024 года было сообщено об аресте указанного выше имущества.