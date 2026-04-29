Место для вашей рекламы

Рада проголосовала за новый Гражданский кодекс: что он предусматривает

Казна и Политика
Несмотря на поддержку в парламенте, законопроект уже вызвал дискуссии
Верховная Рада поддержала за основу законопроект об обновлении Гражданского кодекса Украины. Документ должен стать фундаментальной реформой частного права, но уже на этапе первого чтения он вызвал волну критики.
Что известно о законопроекте

За документ № 15150 проголосовали 254 народных депутата. Его подали в качестве альтернативы предыдущему проекту № 14394, который вызвал широкий резонанс и критику в обществе.
Один из инициаторов, глава парламента Руслан Стефанчук, отметил, что над обновлением Гражданского кодекса работали около шести лет. По его словам, цель — создать современный документ, который расширит правовые возможности для граждан.

Почему возникла критика

Несмотря на поддержку в парламенте, законопроект уже вызвал дискуссию. Среди спорных вопросов:
  • определение семьи и статуса религиозного брака;
  • возможные ограничения для журналистов-расследователей;
  • конфигурации в области права принадлежности и защиты государственного имущества.
Общественные организации отмечают, что отдельные положения могут противоречить европейским стандартам прав человека и обязательствам Украины в процессе евроинтеграции.
Пока что законопроект принят только в первом чтении. Впереди — доработка документа с учетом правок и замечаний перед вторым чтением.
По материалам:
РБК-Україна
Верховная РадаЗаконопроекты
Место для вашей рекламы
