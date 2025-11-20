В Украине обновили правила формирования цены строительства во время войны
Кабинет Министров принял постановление, устанавливающее единые и предсказуемые правила формирования стоимости строительных работ во время войны.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Она отметила, что постановление должно обеспечить прозрачные и предсказуемые подходы к расчету стоимости работ при восстановлении после российских обстрелов.
Обновленные правила будут действовать в течение военного положения и год после его завершения.
Какие изменения утвердило правительство
Правительство установило единый подход к определению общепроизводственных и административных расходов, а также прибыли подрядчика.
Теперь будут применяться четкие ориентиры в процентах:
- общепроизводственные расходы составляют 10%;
- административные расходы составляют 3%;
- прибыль подрядчика составляет 15%.
Оплата труда и рыночные цены
Постановление обновляет подход к зарплате строителей. Оплата труда должна соответствовать отраслевым гарантиям и может быть повышена в сложных условиях.
Также создается база цен на строительные материалы и кодификатор строительной продукции. Эти инструменты помогут сравнивать рыночные цены и избежать завышения стоимости.
Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2025 года средняя зарплата в стране составляла 26 623 гривны — это плюс 24% к показателю прошлого года. Однако в сфере рабочих специальностей некоторые зарплаты выросли более чем на 40%, хотя они еще и в прошлом году были выше уровня средней зарплаты.
Так, зарплата плиточника, по данным OLX Работа, выросла — с 37 500 гривен в прошлом году до 45 000 гривен сейчас. Зарплата маляра выросла почти на 43% - до 50 000 гривен. Зарплата сантехника — на 38% - до 41 500 гривен. Фасадники в среднем зарабатывают 57250 гривен в месяц. Электрики и строители — 35 000 и 45 000 гривен, штукатуры вообще 60 000 гривен.
