Качка объяснил, влияет ли энергетический скандал на договоренности с ЕС

Коррупционный скандал в энергетической сфере не повлиял на консультации по репарационному кредиту для Украины. Реакция правительства на ситуацию была воспринята европейскими партнерами как должная.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка журналистам на полях Международного саммита по продовольственной безопасности «Продовольствие из Украины» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Реакция ЕС на действия украинского правительства

Качка отметил, что независимость, скорость и качество расследования играют ключевую роль.

По его словам, партнеры отмечают работу антикоррупционной инфраструктуры. Он добавил, что представление на увольнение министров, связанных со скандалом, является важным шагом. В то же время Качка признал, что сама по себе такая ситуация неприятна.

ЕС рассматривает возможность использования около 170 млрд евро замороженных российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предварительно предполагалось, что 140 млрд евро из этой суммы может быть направлено на репарационный кредит Украине.

28 октября Еврокомиссия сообщила, что работает над выполнением поручения Европейского Совета по подготовке ответов на вопросы, связанные с использованием замороженных российских активов. Решение ожидается в декабре.

Возможна новая программа МВФ

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что Международный валютный фонд может внедрить новую программу, которая не будет напрямую связана с предоставлением репарационного кредита.

Тарас Качка рассчитывает на согласование позиций с партнерами по «репарационному кредиту» до 19 декабря.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем в понедельник, 17 ноября, начала дискуссии с украинскими властями по новой программе расширенного финансирования EFF.

Председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа заявляла , что общий объем новой программы составляет около $8 млрд на 4 года.

