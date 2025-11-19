0 800 307 555
Вступил в силу закон о безопасной упаковке пищевых продуктов: новое для производителей

Казна и Политика
286
19 ноября 2025 года вступает в силу Закон Украины № 2718-IX «О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».
Этот закон вводит современные европейские стандарты безопасности для всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами — от упаковки, посуды, тары и крышек до оборудования, используемого в производстве продуктов питания.
Об этом пишет Госпродслужба.

Изменения

Впервые на законодательном уровне устанавливаются четкие требования к безопасности пищевой упаковки и материалов, которые не должны выделять в продукты вредных веществ или посторонних запахов.
Закон обязывает производителей и импортеров:
  • внедрить надлежащую производственную практику (GMP);
  • декларировать соответствие материалов установленным требованиям;
  • контролировать миграцию химических веществ из упаковки в продукты;
  • проводить научную оценку рисков;
  • обеспечивать правильную маркировку упаковки.
Материалы и предметы, изготовленные до 19 ноября 2025 года, могут находиться в обращении до истечения срока годности.
В ведомстве отмечают, что у бизнеса будет время для плановой замены упаковки, а у потребителей — для постепенного перехода на безопасные материалы. Это решение позволит избежать дефицита упаковочных материалов и одновременно обеспечит соблюдение требований безопасности.
По материалам:
Finance.ua
