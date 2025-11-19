Вступил в силу закон о безопасной упаковке пищевых продуктов: новое для производителей 19.11.2025, 13:24 — Казна и Политика

19 ноября 2025 года вступает в силу Закон Украины № 2718-IX «О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

Этот закон вводит современные европейские стандарты безопасности для всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами — от упаковки, посуды, тары и крышек до оборудования, используемого в производстве продуктов питания.

Об этом пишет Госпродслужба.

Изменения

Впервые на законодательном уровне устанавливаются четкие требования к безопасности пищевой упаковки и материалов, которые не должны выделять в продукты вредных веществ или посторонних запахов.

Закон обязывает производителей и импортеров:

внедрить надлежащую производственную практику (GMP);

декларировать соответствие материалов установленным требованиям;

контролировать миграцию химических веществ из упаковки в продукты;

проводить научную оценку рисков;

обеспечивать правильную маркировку упаковки.

Материалы и предметы, изготовленные до 19 ноября 2025 года, могут находиться в обращении до истечения срока годности.

В ведомстве отмечают, что у бизнеса будет время для плановой замены упаковки, а у потребителей — для постепенного перехода на безопасные материалы. Это решение позволит избежать дефицита упаковочных материалов и одновременно обеспечит соблюдение требований безопасности.

